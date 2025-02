A- A+

Saúde Quais as dores mais intensas já sentidas? Veja lista (a do parto está em 2º lugar) Estudo americano indicou que a cefaleia em salvas, um raro tipo de dor de cabeça, é a condição mais dolorosa para uma pessoa

Uma condição pouco conhecida é responsável pela dor mais intensa já sentida, de acordo com um estudo intrigante.

Chamada de cefaleia em salvas, ela causa uma dor lancinante em um lado da cabeça, geralmente na têmpora ou em volta do olho, e pode levar o paciente ao desmaio.

A tortura pode durar horas, várias vezes ao dia, e os analgésicos comuns são inúteis.

O estudo americano, publicado no periódico da American Headache Society (Sociedade Americana de Cefaleia), descobriu que as cefaleias em salvas eram mais terríveis do que as dores do parto, que ficou em segundo lugar. A análise envolveu um grupo de 1.604 pessoas.

Em terceiro lugar estava a pancreatite, uma condição em que o pâncreas fica gravemente e dolorosamente inchado.

A pancreatite pode ser desencadeada por cálculos biliares ou consumo excessivo de álcool.

Pedras nos rins e cálculos biliares, onde pequenos depósitos cristalinos se formam dentro dos órgãos e causam dor lancinante se crescerem o suficiente, também tiveram pontuação alta.

A lista contém ainda ferimentos por bala e fraturas ósseas. Cirurgiões relataram anteriormente que a dor de ferimentos de bala varia significativamente dependendo da localização do tiro, com o estômago, costas, virilha e pescoço considerados particularmente agonizantes devido à concentração de nervos.

Para a análise, os participantes foram solicitados a classificar a intensidade da dor que sentiam ao sofrer o problema em uma escala de 0 a 10.

Os especialistas usam escalas de dor como um indicador da experiência de um indivíduo com uma lesão ou condição. No entanto, como a dor é uma experiência subjetiva, as escalas têm limitações.

Os pesquisadores disseram que a precisão das pontuações de dor dos pacientes pode ser comprometida pela memória dos participantes.

Veja a lista:

A dor e a nota dada a cada uma pelos pacientes

Cefaleia em salvas - nota 9.7

Parto - nota 7.2

Pancreatite - nota 7

Pedra nos rins - nota 6.9

Pedra na vesícula (ou cálculo biliar) - nota 6.3

Ferimento por bala - nota 6

Hérnia de disco - nota 5.9

Crise de enxaqueca - nota 5.4

Fibromialgia - nota 5.2

Fratura óssea - nora 5.2

Infarto - 5.0

Dor no nervo ciático - nota 5.0

Ferimento por faca - nota 4.9

Herpes zoster - nota 4.6

Punção lombar - nota 4.6

Biópsia (órgão grande) - nota 4.4

Artrite - nota 4

Veja também