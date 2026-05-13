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SAÚDE Quais cuidados ter com a pele no tempo frio? Veja o que fazer Uma das medidas é ter maior atenção à alimentação

O impacto do frio no surgimento de alergias é um problema corriqueiro, mas muito incômodo. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a combinação da umidade do ar mais baixa e as temperaturas frias diminuem o processo de transpiração, o que causa o ressecamento da pele.

Já o aumento da frequência de banhos quentes, assim como o eventual uso de roupas que estavam guardadas por muito tempo em somatória com o clima seco podem alterar a barreira de proteção da pele, favorecendo o surgimento de inflamações e alergias.

Cuidados com a pele no tempo frio

Nesse período, podem surgir coceira, vergões vermelhos (urticária) e inchaço, especialmente em áreas expostas, surgindo após contato com ar frio, água gelada ou objetos gelados. É importante monitorar os locais afetados, evitar automedicação e procurar a assistência de um dermatologista.

Dentre os cuidados preventivos, está não utilizar vários cosméticos ao mesmo tempo, como diversos cremes ou loções. Na alimentação, o indicado é manter uma dieta rica em legumes, hortaliças e frutas. As frutas ricas em vitamina C, como o morango, a laranja, a mexerica, o limão e a cereja, entre outras; e vegetais, como o brócolis, o repolho e a cenoura, são exemplos de alimentos para esta estação, como indica a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Além disso, apesar das temperaturas baixas, é preciso evitar o contato prolongado com o sol em horários de maior incidência, caso das 10h às 16h. O uso de filtro solar diário também deve ser mantido.

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