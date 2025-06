A- A+

TECNOLOGIA Quais os aplicativos que mais consomem bateria no celular Se você percebeu que a bateria de seu smartphone está acabando rápido, a explicação para esse problema pode estar nos programas em uso

Quando a bateria do celular acaba rapidamente, isso pode acontecer devido a diversos fatores: a vida útil da bateria, a temperatura, o uso do brilho da tela em níveis altos, a manutenção da localização ativada, entre outros. Mas também há certos aplicativos que exigem mais recursos e, portanto, mais energia. É possível saber quais são esses aplicativos?

Sim, os celulares Android e iOS permitem consultar essa informação sem precisar de passos complicados. Se você é usuário de Android ou de iPhone, basta acessar a seção “Ajustes” para descobrir quais são os aplicativos que mais consomem bateria.





No Android

1 - Acesse “Ajustes”.

2 - Procure a seção “Bateria”.

3 - Uma vez dentro, toque no botão “Detalhes de uso”.

4 - Aparecerá uma lista de aplicativos ordenada do que mais consome bateria até o que menos consome.

5 - Se quiser saber mais sobre as funções que consomem bateria, no canto superior direito da tela você encontrará dois pontinhos. Toque neles e selecione “Mostrar uso completo do dispositivo”.

Outro caminho no Android:

1 - Acesse “Ajustes”.

2 - Entre na seção “Bateria”.

3 - Clique em “Uso de bateria por aplicativo”.

4 - Você verá duas seções: a primeira, “Consumo de bateria”, mostra os apps que consomem mais energia; e a segunda, “Tempo de uso”, informa sobre as funções do celular que exigem mais da bateria.

Para todos os modelos iOS da Apple:

1 - Entre no “Ajustes”.

2 - Toque na seção “Bateria”.

3 - Ao acessar, deslize até o fim da tela para ver a lista de aplicativos que mais consomem bateria.

4 - Se você clicar em “Mostrar atividade”, poderá ver o tempo de uso enquanto utiliza cada app.

Quais apps consomem mais bateria?

De acordo com a empresa desenvolvedora PSafe, há certos aplicativos que “consomem bateria em excesso, mesmo que você não os esteja utilizando”. Como mencionamos anteriormente, eles utilizam vários recursos e por isso exigem mais energia.

Apps com atividade em segundo plano: aplicativos de notícias que baixam conteúdo em segundo plano, apps de previsão do tempo que se atualizam sem que você perceba, e redes sociais entram nessa categoria.

Aplicativos de streaming: embora ofereçam entretenimento, é melhor usá-los na sua Smart TV ou acessar a versão web pelo computador, já que no celular consomem muita bateria.

Jogos: os jogos também exigem bastante energia, por isso recomendamos definir um tempo limite por dia para usá-los.

