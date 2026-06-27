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Tecnologia Quais os efeitos da tecnologia no cérebro? Especialistas analisam Entenda como o ambiente digital tem transformado o funcionamento do principal órgão do sistema nervoso do corpo humano

A necessidade do desenvolvimento da linguagem, adaptação climática, utilização de ferramentas para sobrevivência e aprimoramento de interações sociais são alguns exemplos de como o cérebro dos seres humanos foi moldado ao longo de milhares de anos. Mais recentemente, ele passou a ser impactado também pela tecnologia. De tarefas simples até decisões complexas do cotidiano, o ambiente digital tem modificado o funcionamento do principal órgão do sistema nervoso. Para desvendar os segredos do "computador central" do corpo, é preciso reconhecer que ele está em constante atualização - com alguns “bugs” que precisam ser corrigidos.

Senso crítico

Em 2023, foi publicado um artigo científico, chamado “O impacto da tecnologia digital, das redes sociais e da inteligência artificial nas funções cognitivas: uma revisão”, na revista científica Frontiers in Cognition.

No artigo, foi observado que o maior uso de tecnologia digital está associado a mais distrações e menor atenção sustentada. Pessoas expostas a muitas notificações tendem a ter queda de desempenho em tarefas longas e contínuas. Em relação à memória, não há indicação de perda cognitiva, mas sim uma mudança de estratégia, com maior dependência de buscas externas em vez de retenção de informações. O estudo também destacou que o aprendizado pode ser prejudicado em contextos de uso fragmentado, ao mesmo tempo em que pode ser potencializado quando a tecnologia é usada de forma ativa e estruturada.

A psiquiatra e neurocientista Natália Mota analisa como o excesso de estímulo digital pode reduzir nossa capacidade de concentração profunda e até afetar o nosso senso crítico.

“Redes sociais, por exemplo, tendem a prender a atenção por pouco tempo e soltar novos estímulos para acionar nosso sistema de recompensa, liberando dopamina. Nosso cérebro gosta, mas isso não o desafia. Isso diminui a capacidade do foco atencional se sustentar naquilo que requer o aprendizado, que seriam estímulos mais longos e menos apetitivos. É como se a gente tivesse ficado viciado em estímulos fáceis, colocando nossa mente em um modo de repouso quase por não ter muito desafio. Você passa horas consumindo conteúdos sem trabalhar a potência que o cérebro tem”, observou.

Terceirizar tarefas cognitivas para uma inteligência artificial, por exemplo, também interfere no processo interpretativo. "Essas tecnologias trazem uma experiência de formular respostas a partir de um aprendizado probabilístico. Elas são treinadas com um banco de dados gigantesco, de milhares de textos, com diferentes perspectivas, buscando palavras relacionadas ao contexto, formulando respostas que estejam associadas ao que foi perguntado pelo usuário”, indicou.

“Em um ambiente sem IA, o aluno teria que buscar as fontes, os livros, ver materiais, vídeos, perguntar opinião de outras pessoas e daí produzir o senso crítico dentro da sua mente, trabalhando e desafiando o cérebro a elaborar a resposta. Ele não vai apenas juntar contextos, vai construir a opinião dele. Tudo isso faz com que ele fique mais engajado na tarefa. Totalmente diferente de transferir isso para a IA que, muitas vezes, vai gerar a resposta satisfatória, mas deixar teu cérebro pausado, sem evoluir”.

Crianças

Os impactos, de acordo com a neurocientista, podem ser ainda maiores em crianças. "O cérebro infantil, ao não desenvolver certas habilidades, pode não ter uma resposta social adequada, por exemplo, no momento de estar em um ambiente mais complexo como o de fazer amizades na adolescência ou na vida adulta, no ambiente de trabalho", argumentou.

“O cérebro, no mecanismo de adaptação, tem uma capacidade grande de neuroplasticidade, que é o que acontece na formação de novas sinapses, permitindo o aprendizado. Essa capacidade acontece até o envelhecimento, mas é mais rica na infância. A qualidade do aprendizado pode ser afetada na agilidade. Quanto mais você se sente desafiado, mais você quer aprender", completou.

Risco do uso

O psicanalista Christian Dunker chamou atenção para um risco do uso sem moderação das tecnologias. “Estamos mais conectados e mais desconectados. Mais efetivos e menos afetivos. Mais socializados e menos articulados no laço social. Isso acontece por conta da funcionalização da vida. A conexão pode, do ponto de vista emocional, estar a serviço do outro, sendo legitimada e reconhecida pelo outro. O narcisismo digital pode fazer com que a pessoa perca também a capacidade de estar consigo mesma”, avaliou.

Dunker também ponderou sobre os efeitos que a tecnologia gerou na carência de compreender o diferente, assim como o de uma autoexigência de perfeição.

"O senso crítico se alimenta da dúvida, da incerteza e da possibilidade de estar errado. É um processo transformativo, mas a tecnologia, especificamente a internet, pode pular esse processo. Isso tem gerado dificuldade de aceitar a contradição. A troca se torna muito pobre. Uma 'sopa rala', em que você não consegue colocar profundidade. Estamos perdendo também a comunalidade. Não podemos ser mais uma pessoa comum: temos de ser uma super pessoa, sempre na melhor versão. Caso contrário, aí você desaparece, não é visto, legitimado”.

Considerado o fundador da psicanálise, o austríaco Sigmund Freud morreu bem antes da explosão da era digital, mas no livro “O Mal-estar na Civilização (1930)”, o psicanalista e neurologista citou o termo "deus de prótese" para descrever o ser humano que usa a tecnologia para expandir a força diante da natureza, mas ressaltando que isso não eliminaria os desconfortos existenciais.

De acordo com Luciano Meira, tecnologia instrumentaliza mudanças culturais, o que impacta também os processos cognitivos

Quem pensa?

De acordo com Luciano Meira, professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Cesar School, além de Head de Pedagogia Proz Educação, a tecnologia instrumentaliza mudanças culturais, o que impacta também os processos cognitivos.

“A tecnologia muda tudo. Inclusive, o que prestamos atenção e nossas formas de concentração. Algumas vezes para melhor, quando focamos em coisas produtivas, e outras para pior. As redes sociais hoje, por exemplo, com seus formatos de rolagem infinita, é um mecanismo de extração. Isso afeta muito a forma como os jovens desenvolvem atenção para textos. Eles estão se familiarizando com um formato que privilegia a velocidade, o consumo da informação. Muitos têm dificuldade de acompanhar uma narrativa complexa produzida em um filme que tenha 90 minutos de duração, a não ser que seja muito engajante”, citou.

Pesquisa

Segundo pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic), 70% dos estudantes brasileiros do Ensino Médio, usuários da Internet, já recorrem a ferramentas de inteligência artificial generativa para realizar pesquisas escolares. Em contrapartida, apenas 32% deles dizem ter recebido orientação de como utilizar as ferramentas.

“Podemos terceirizar algumas tarefas cognitivas e manter controle sobre os resultados em campos que conhecemos. Mas se for aleatoriamente, sem desenvolver um pensamento crítico, aí sim pode trazer efeitos deletérios. As crianças ainda não possuem maturidade suficiente em alguns campos de aprendizado e acabam usando a inteligência artificial de qualquer maneira. Nós, docentes, temos um grande trabalho pela frente, orientando os mais novos para usarem as tecnologias de forma competente. Temos de lembrar que as máquinas não pensam: nós pensamos”, refletiu Luciano Meira.

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