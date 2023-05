Quais os prêmios mais importantes do mundo na indústria hoteleira?

A- A+

A indústria hoteleira é uma das mais competitivas do mundo. Como prova dessa competência, todos os anos existem premiações para destacar os melhores estabelecimentos, valorizando diferentes aspectos: hospitalidade, design dos quartos, quantidade de serviços etc. Esses reconhecimentos são excelentes ferramentas que os empresários utilizam na hora de atrair e fidelizar os clientes.

Pensando nisso, nesse artigo vamos mencionar alguns dos prêmios que outorgam maior reconhecimento a nível internacional, para que reconheça quais os hotéis mais relevantes no setor.

International Hospitality Awards

A premiação do International Hospitality Awards é realizada desde o ano de 2011. Devido à incrível magnitude do evento, têm despertado o interesse entre os clientes e proprietários dos diferentes estabelecimentos.

A empresa Hoteliero é a promotora do evento, sendo seu objetivo divulgar os altos padrões e parâmetros que satisfazem os desejos dos europeus e dos orientais. Nos inícios, a edição era conhecida como "Prêmio Ucraniano de Hospitalidade", mas o prestígio que ganhou aumentou muito sua relevância.

O objetivo principal é que os hotéis participantes possam se aperfeiçoar através da inovação e desenvolvimento, para atrair turistas e melhorar a atenção oferecida aos hóspedes. As eleições começaram em 1/3 e irão concluir em 30/10, com participantes da Europa Central, Oriental e alguns da Europa Ocidental.

Reconhecendo o setor hoteleiro

Sua missão é promover práticas saudáveis e reconhecer as conquistas dos hotéis e estabelecimentos da indústria. O júri é suficientemente experiente e imparcial para premiar as empresas que realmente o merecem. Um dos aspectos principais para obter reconhecimento e ser considerado para o prêmio é contar com uma boa presença digital, além do atendimento personalizado ao cliente e da preocupação permanente com seu conforto.

Os prêmios são divididos em categorias, que vão do Melhor Hotel de Luxo ao Melhor Destino de Lua de Mel. Por sua vez, eles também destacam o melhor bar-restaurante dentro de um Hotel e a Melhor Inauguração do Ano, entre muitos outros.

Como é determinada a excelência

Para saber o que faz com que um hotel seja vencedor do International Hospitality Award, leve em consideração que o prêmio se baseia em:

Gestão: A boa gestão é um dos elementos essenciais e básicos que todo hotel deveria ter, e está diretamente relacionado com sua presença digital. O prêmio analisa todos os aspectos online do estabelecimento, desde a possibilidade de fazer uma reserva até o design da página e o contato com o cliente.

Atendimento ao cliente: Cuidar dos hóspedes deve ser um dos principais objetivos do estabelecimento. As solicitações dos clientes devem ser atendidas com a máxima cordialidade para que não surjam situações incômodas ou que os clientes fiquem insatisfeitos. O atendimento é um dos aspectos que os clientes mais valoram na hora de avaliar sua experiência.

Conforto e conveniência: Esse é outro ponto altamente valorizado. O hotel deve pôr o foco em proporcionar total conforto aos seus hóspedes.

Capacidade de resolução: A capacidade de resolução determina a rapidez com que o hotel atende às demandas dos clientes. Algumas dessas demandas podem ser: solicitar um táxi, obter informações dos funcionários ou eliminar a barreira do idioma.

Guia de viagem da Forbes

Outro programa de classificação de hotéis de luxo é o Forbes Travel Guide, que classifica hotéis, restaurantes e spas ao redor do mundo. Seu sistema de pontos varia de 1 a 5 estrelas, com 5 estrelas sendo a mais alta classificação possível. Os estabelecimentos com altas classificações garantem luxo total e atendimento de alto nível.

O processo de classificação da Forbes consiste em inspeções anônimas realizadas por avaliadores experientes que visitam os locais para analisar os critérios e aspectos mais importantes na indústria: atendimento ao cliente, qualidade das estadias, atenção aos detalhes, etc. Além disso, eles olham a localização, o design, a decoração, a qualidade dos alimentos e bebidas, o conforto no spa e a experiência geral que os hóspedes recebem.

Os estabelecimentos que obtiveram altas pontuações no programa recebem finalmente um prêmio da Forbes. Os critérios do Guia de Viagem da Forbes são altamente respeitados pela indústria, e as empresas premiadas muitas vezes decidem mencioná-lo como um selo de qualidade.

Hotel of the Year Awards

Assim como os anteriores, esse é outro reconhecimento dado aos estabelecimentos hoteleiros que se esforçam cada dia em melhorar nas diferentes áreas: atendimento ao cliente, conforto e design.

Para conquistar um Hotel of the Year Award [prêmio do ano], é preciso que o hotel demostre alto compromisso com a excelência em cada uma de suas áreas de atuação, oferecendo serviços de primeira classe, experiências enriquecedoras e os mais altos níveis de limpeza.

Além dos critérios já conhecidos, os estabelecimentos também podem ser julgados por sua capacidade de adaptação às mudanças nas necessidades dos hóspedes, seu compromisso com o meio ambiente e sua capacidade de inovar e liderar o setor.

O Hotel of the Year pode ser alcançado por hotéis de múltiplas categorias, desde pequenos hotéis-butique até grandes cadeias internacionais.

Condé Nast Traveler

A revista Condé Nast Traveler é responsável por entregar prêmios de prestígio através de suas publicações, de grande relevância no mundo do turismo. A fim de homenagear os melhores hotéis, resorts, spas e cruzeiros, a revista realiza pesquisas através de seus leitores.

Eles votam seus lugares favoritos nas diferentes categorias, tais como o melhor hotel de luxo, hotel de praia etc. Entre vários itens, a pesquisa inclui qualidade dos alimentos e bebidas, comodidades do quarto e localização.

Devido à alta classificação da revista na indústria hoteleira, ganhar um Condé Nast Traveler é sinônimo de qualidade. Os vencedores são escolhidos anualmente e divulgados na revista e no site da organização.

Prêmios World Travel Awards

Esses prêmios foram criados em 1993 com a intenção de reconhecer aspectos fundamentais da hotelaria. Hoje, um World Travel Award é o reconhecimento mais importante do setor, sendo considerado "o Oscar do turismo".

Ano após ano, equipes da organização fazem uma turnê mundial chamada "Grand Tour", na qual reconhecem a excelência em cada continente. No final do ano, eles realizam a "Grande Final".

As cerimônias são muito importantes no calendário de viagens de personalidades influentes do sector e da mídia, pois ninguém quer perder o privilégio de ver ao vivo quais os estabelecimentos reconhecidos.

A magnitude do World Travel Awards cresceu tanto que em 2020 o número de votos ultrapassou os 2 milhões. O impressionante número de participantes superou em muito as edições anteriores, o que significa um grande voto de confiança nos próximos eventos.

