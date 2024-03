Quais são os 4 exercícios que queimam gordura mais rápido? Novo estudo de Harvard responde

A- A+

Na hora de optar por uma atividade física que ajude a queimar calorias com mais facilidade, existem diversas opções. Apesar disso, essa escolha dificilmente pode ser feita de um dia para o outro, sendo necessário também levar em conta uma alimentação saudável e o tempo de descanso de cada um.

De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Harvard, há uma série de exercícios que podemos fazer para queimar calorias e nos manter saudáveis. A partir dessa publicação, identificamos quatro atividades que podem ser realizadas para perder peso. São elas:

Caminhada

Embora para algumas pessoas esse seja um exercício muito simples, a Universidade de Harvard destaca que caminhar não só ajuda a manter a forma, mas também a fortalecer os ossos, controlar a pressão arterial e melhorar os níveis de colesterol.

Da mesma forma, essa atividade pode ajudar a melhorar o humor e a memória, reduzir o risco de doenças cardiovasculares e diabetes.

O ideal é começar com caminhadas de 15 a 20 minutos, três a cinco dias por semana. Também é importante fazer essa atividade após cada refeição.

Tai Chi

A antiga arte marcial chinesa trabalha dois aspectos principais: o relaxamento e o movimento. Essa prática também pode ajudar a tonificar o corpo e queimar calorias, sendo especialmente recomendada para idosos devido a possibilidade de gerar benefícios para o equilíbrio.

Levantamento de pesos

Para iniciar essa atividade, você pode começar com exercícios utilizando o seu próprio peso corporal. Depois de desenvolver certa experiência, você será capaz de levantar pesos leves, como barras, o que pode ajudar a manter e melhorar a sua força muscular.

A vantagem é que quanto mais músculos você desenvolve, maior é a queima total de gordura. Se você já faz exercícios desse tipo, o melhor é aumentar gradativamente o peso.

Natação

Um dos esportes mais completos é a natação, uma vez que quase todos os músculos do corpo se movimentam sem causar muito impacto para as articulações.

Esse exercício é uma forma eficaz de queimar calorias e tonificar diversas partes do corpo, além de te proporcionar certo relaxamento por meio do contato com a água.

Antes de iniciar a sua nova rotina de exercícios, consulte um um especialista, que deve recomendar o melhor tipo de atividade a ser realizada, de acordo com a sua idade, tamanho e peso.

