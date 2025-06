Quais são os benefícios de cozinhar o ovo com vinagre?

A- A+

O ovo é reconhecido como um dos alimentos mais completos e nutritivos disponíveis, devido ao seu alto teor de proteínas, vitaminas e minerais essenciais. Além de fornecer nutrientes indispensáveis para a saúde diária, como as vitaminas A, D, E, B12, ácido fólico, ferro, fósforo e selênio, favorecendo o desenvolvimento muscular, a saúde óssea, a função cerebral, a pele, o cabelo e o sistema imunológico.



No entanto, além de seus benefícios nutricionais, existe um método simples na cozinha que melhora significativamente o preparo do ovo cozido: adicionar vinagre à água de cozimento.

Ao cozinhar o ovo, é comum que a casca se quebre, fazendo com que parte da clara vaze na água quente. Para evitar que isso aconteça, chefs e especialistas recomendam adicionar uma ou duas colheres de sopa de vinagre branco na panela antes de começar a ferver. Essa prática, além de evitar a quebra, facilita no momento de descascar o ovo.





Entenda os benefícios de cozinhar o ovo com vinagre

A base desse truque está em uma reação química que ocorre ao misturar o vinagre — um ácido suave — com a água. O vinagre acelera a coagulação das proteínas presentes na clara, o que permite que, se o ovo se partir, o ácido sele rapidamente a fenda, impedindo que o conteúdo se derrame. E também atua sobre a membrana interna da casca, facilitando a sua remoção.

Outro benefício do vinagre no cozimento é a melhoria na textura final do ovo. Cozinhá-lo em fogo moderado com vinagre permite obter uma gema e uma clara mais macias e cremosas, ideal para quem consome ovos cozidos com frequência e deseja evitar que fiquem cozidos demais.

Uma preocupação comum entre os consumidores é se o vinagre altera o sabor do ovo. Os especialistas esclarecem que, ao usar pequenas quantidades, o vinagre não altera o sabor nem afeta as propriedades nutricionais do alimento. Trata-se de um recurso discreto que melhora a preparação sem afetar o sabor.

Quais são as formas mais saudáveis de cozinhar ovos para potencializar suas proteínas?

Opte por métodos de cozimento com poucas calorias: preparar ovos cozidos ou pochés é ideal para preservar seu perfil proteico sem adicionar gorduras. Esses métodos são suaves com os nutrientes e mantêm baixo o conteúdo calórico;

Combine os ovos com vegetais: preparar tortilhas ou ovos mexidos com espinafre, tomate ou cogumelos adiciona sabor, fibras, antioxidantes e vitaminas, tornando o prato uma opção mais completa e equilibrada;

Use óleos estáveis em altas temperaturas: se optar por fritar ou fazer omeletes, é recomendável usar óleos como o de abacate ou girassol alto oleico, que resistem melhor ao calor e evitam a formação de compostos nocivos.

Não cozinhe demais os ovos: é importante não exceder o tempo de cozimento, seja ao fazer ovos cozidos, mexidos ou assados, pois o cozimento excessivo pode reduzir o valor nutritivo e oxidar o colesterol presente na gema.

O consumo diário de ovos oferece múltiplos benefícios para a saúde. Seu alto teor proteico contribui para gerar saciedade, ajudando a regular o apetite e facilitando o controle do peso corporal. A colina presente na gema é um nutriente essencial para o desenvolvimento e funcionamento cerebral, associado a uma melhor memória e capacidade cognitiva.

Já as vitaminas e minerais como biotina, zinco e selênio ajudam a manter a pele saudável e o cabelo forte. O ovo ainda contém antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, que protegem os olhos dos danos causados pela luz azul, e vitamina D, preponderantes para o sistema imunológico.

O uso de vinagre no cozimento do ovo é uma dica simples, mas eficaz, apoiada por especialistas em culinária e química, que melhora a experiência de preparação e consumo deste alimento básico.

