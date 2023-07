Quais são os efeitos colaterais do Ozempic, popularizado por ajudar na perda de peso

A- A+

O tratamento com a semiglutida, vendida sob a marca Ozempic, é recomendado no Brasil principalmente para a diabetes tipo 2, ainda que tenha se popularizado por ajudar na perda de peso. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) abriu uma investigação sobre o medicamento após dois casos registrados na Islândia de pessoas com pensamentos suicidas depois de utilizar o do fármaco.

Além do Ozempic, a liraglutida, da marca Saxenda, também está sob investigação pela EMA por provocar pensamentos de automutilação. A EMA também divulgou que consideraria se a revisão dos efeitos adversos se estenderá aos outros medicamentos da classe de agonistas do receptor GLP-1.

De acordo com o Painel Público do Sistema de Relato de Eventos Adversos da Administração de Alimentos e Medicamentos (Faers) dos EUA, foram contabilizados 60 relatos desde 2018 que apontam ideação suicida como efeito colateral da semaglutida, tanto nos pacientes como em profissionais de saúde.

Efeitos colaterais do Ozempic

De acordo com o relatório sobre o medicamento disponibilizado pela agência europeia, os efeitos adversos à utilização do Ozempic divulgados são:

Mais comuns: retinopatia (complicação da diabetes que afeta os olhos), náuseas, diarreia, baixo nível de açúcar no sangue (hipoglicemia), vômitos, tontura, indigestão, grastrite, refluxo, constipação e perda de apetite

Menos comuns: mudança no sabor de comidas e bebidas, pulso acelerado, reações inflamatórias na região da injeção, reações alérgicas e lentidão nos processos do sistema digestivo

Outros efeitos, relatados por usuários nas redes, incluem perda de cabelo, mau hálito e perda rápida de peso que causa a "face, dedo e bumbum de Ozempic" com aparência flácida.

Veja também

ALERTA Menino de 10 anos é internado após beber 6 garrafas de água em menos de uma hora; entenda