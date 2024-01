Quais são os passaportes mais poderosos do mundo? Confira ranking

A- A+

Houve uma reviravolta no mundo dos passaportes. Nos últimos cinco anos, Cingapura e Japão ostentaram os documentos de viagem mais poderosos do mundo, concedendo a seus cidadãos acesso a mais países sem necessidade de visto prévio do que qualquer outra nação. No entanto, este ano, as coisas mudaram. Quatro países europeus subiram no ranking para compartilhar o topo do Henley Passport Index 2024 com essas nações asiáticas.

Agora, os residentes da França, Alemanha, Itália e Espanha têm acesso sem visto a 194 dos 227 destinos, três a mais do que no ano passado.

Coreia do Sul, Suécia e Finlândia subiram um lugar cada para dividir o segundo lugar, com acesso a 193 locais. Áustria, Dinamarca, Irlanda e Países Baixos compartilham o terceiro lugar, permitindo viagens para 192 lugares. O Brasil ocupa a 17ª posição, com acesso a 173 países sem visto prévio.

Confira o ranking

França - 1º lugar - 194 destinos

Alemanha - 1º lugar - 194 destinos

Itália - 1º lugar - 194 destinos

Japão - 1º lugar - 194 destinos

Cingapura - 1º lugar - 194 destinos

Espanha - 1º lugar - 194 destinos

Finlândia - 2º lugar - 193 destinos

Coreia do Sul - 2º lugar - 193 destinos

Suécia - 2º lugar - 193 destinos

Áustria - 3º lugar -192 destinos

Dinamarca - 3º lugar -192 destinos

Irlanda - 3º lugar -192 destinos

Holanda (Países Baixos) - 3º lugar -192 destinos

Bélgica - 4º lugar - 191 destinos

Luxemburgo - 4º lugar - 191 destinos

Noruega - 4º lugar - 191 destinos

Portugal - 4º lugar - 191 destinos

Reino Unido - 4º lugar - 191 destinos

Grécia - 5º lugar - 190 destinos

Malta - 5º lugar - 190 destinos

Suíça - 5º lugar - 190 destinos

Austrália - 6º lugar - 189 destinos

República Tcheca - 6º lugar - 189 destinos

Nova Zelândia - 6º lugar - 189 destinos

Polônia - 6º lugar - 189 destinos

Canadá - 7º lugar - 188 destinos

Hungria - 7º lugar - 188 destinos

Estados Unidos - 7º lugar - 188 destinos

Estônia - 8º lugar - 187 destinos

Lituânia - 8º lugar - 187 destinos

Letônia - 9º lugar - 186 destinos

Eslováquia - 9º lugar - 186 destinos

Eslovênia - 9º lugar - 186 destinos

Islândia - 10º lugar - 185 destinos

Emirados Árabes Unidos - 11º lugar - 183 destinos

Chipre - 12º lugar - 182 destinos

Liechtenstein - 12º lugar - 182 destinos

Malásia - 12º lugar - 182 destinos

Bulgária - 13º lugar - 179 destinos

Croácia - 13º lugar - 179 destinos

Romênia - 13º lugar - 179 destinos

Mônaco - 14º lugar - 178 destinos

Chile - 15º lugar - 177 destinos

Argentina - 16º lugar - 174 destinos

Brasil - 17º lugar - 173 destinos

O Reino Unido agora ocupa o quarto lugar, com acesso a 191 destinos, enquanto os Estados Unidos mantiveram o sétimo lugar (188 destinos). Há uma década, os dois países dividiam o primeiro lugar.

E a comparação da lista deste ano com a classificação de 2014 revela algumas outras mudanças importantes.

Os Emirados Árabes Unidos foram o país que subiu mais rapidamente na última década, saltando para o 11º lugar e oferecendo acesso a 183 destinos sem visto. E a China, que subiu duas posições este ano, ficando em 62º lugar, tem acesso sem visto a 85 destinos - quase o dobro do que há 10 anos.

Christian Kaelin, presidente da consultoria de imigração Henley & Partners, disse que, embora a tendência geral ao longo dos anos tenha sido em direção a uma maior liberdade de viagem, a lacuna entre os que estão nos dois extremos da lista é maior do que nunca.

"O número médio de destinos que os viajantes podem acessar sem visto quase dobrou de 58, em 2006, para 111, em 2024" disse ele, acrescentando:

- No entanto, ao entrarmos no novo ano, os países mais bem classificados agora podem viajar para 166 destinos a mais sem visto do que o Afeganistão, que está na última posição do ranking, com acesso a apenas 28 países sem visto.

Completando os cinco últimos lugares estão a Síria (acesso a 29 países), o Iraque (31), o Paquistão (34) e o Iêmen (35).

A Henley & Partners compila o Índice de Passaportes com base em dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

