TECNOLOGIA Quais são os vídeos mais vistos da História no YouTube? Veja lista com 10 títulos Ranking da plataforma que acaba de completar duas décadas de existência é majoritariamente composto por canções infantis

O Youtube, popular plataforma digital especializada em vídeos, completou, na última sexta-feira, 20 anos de atividade. Ele foi registrado como site em 14 de fevereiro de 2005, ponto de partida para uma brilhante carreira que hoje o consolida como um dos recantos mais visitados da internet. Graças aos avanços tecnológicos, o Youtube atingiu diversos dispositivos como celulares, computadores e televisão.

Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim — então funcionários do PayPal — queriam criar um espaço digital onde os usuários pudessem enviar vídeos curtos de apresentação. Desta forma, o primeiro clipe foi publicado no dia 23 de abril do mesmo ano com o título “Eu no Zoológico”, e atualmente conta com mais de 348 milhões de visualizações. O site obteve sucesso imediato e, em um mês, já contava com mais de 30 mil pessoas cadastradas.

Este espaço não significou apenas uma plataforma que permitia o carregamento de vídeos, mas também um campo de novas oportunidades para criadores independentes, os chamados "youtubers". A grande popularidade desta plataforma levou o Google a comprá-la em 2006 pela quantia de 1,65 bilhões de dólares.





Os 10 vídeos do Youtube mais vistos da História

10. 'Gangnam Style'

É uma das músicas mais lembradas dos últimos tempos pelo impacto que gerou no público. Sua fama se deveu à sua dança característica, que foi replicada na televisão e nas redes sociais. O cantor sul-coreano Psy lançou este hit em 15 de julho de 2012, e conseguiu atingir mais de 5,46 bilhões de visualizações até o momento.

9. 'Uptown Funk'

Um dos sucessos mais importantes de 2014 foi de Mark Ronson e Bruno Mars. No Youtube, alcançou mais de 5,48 bilhões de visualizações e foi indicado ao Grammy de melhor gravação do ano.

8. 'Phonics Song with Two Words'

A série do Youtube ChuChu TV tem diversos temas, entre os quais está um dos mais vistos da História nesta plataforma. Foi publicado em 6 de março de 2014 e atingiu mais de 6,28 bilhões de visualizações até o momento.

7. 'Shape of You'

É um dos singles mais populares do cantor britânico Ed Sheeran. Publicado em 30 de janeiro de 2017, atingiu hoje 6,41 bilhões de visualizações. A música recebeu o Grammy de Melhor Performance Pop Solo.

6. 'See You Again'

A música de Wiz Khalifa e Charlie Puth foi lançada em 6 de abril de 2015. No Youtube, tem mais de 6,58 bilhões de visualizações. O hit foi posicionado em primeiro lugar na Billboard Hot 100 dos EUA por 12 semanas não-consecutivas.

5. 'Bath Song'

É uma música do canal infantil Cocomelon, publicada no dia 2 de maio de 2018. A música que acumulou mais de 7,01 bilhões de visualizações no Youtube tem um ritmo cativante e estimula os mais pequenos a se animarem com a hora do banho.

4. 'Johny Johny Yes Papa'

O sucesso faz parte da trilha sonora do LooLoo Kids, canal romeno do Youtube especializado em entretenimento infantil. A música foi publicada em 8 de outubro de 2016 e acumulou mais de 7,04 bilhões de visualizações até o momento.

3. 'Wheels on the Bus'

É mais uma das músicas da série infantil Cocomelon. Publicada em 24 de maio de 2018, rapidamente se tornou uma das mais populares do mundo infantil, e continua atual. Atualmente possui mais de 7,10 bilhões de visualizações.

2. 'Despacito'

A música de Luis Fonsi e Daddy Yankee foi publicada em 12 de janeiro de 2017 e imediatamente se tornou o hit do ano. No Youtube, atualmente tem mais de 8,65 bilhões de visualizações. Justin Bieber participou de uma nova versão deste single, mas seu videoclipe atingiu apenas 684 milhões de visualizações.

1. 'Baby Shark Dance'

É uma canção infantil do Pinkfong Kids' Songs & Stories, um programa educacional de televisão para crianças. A música ganhou fama em 2016 e acumulou um número impressionante de mais de 15,59 bilhões de visualizações.

