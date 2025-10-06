A- A+

Saúde Quais sintomas do câncer de tireoide, doença que fez o jogador Everton Ribeiro passar por cirurgia Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem), a maioria das pessoas com a doença não têm sintomas

O meio-campista Everton Ribeiro, ex-Flamengo e atualmente jogando no Bahia, anunciou, em suas redes sociais, que fez uma cirurgia nesta segunda-feira para tratar de um câncer na tireoide.

O jogador de 36 anos foi diagnosticado com a doença há cerca de um mês e agora seguirá em recuperação após a operação bem-sucedida. De acordo com o Inca, este tipo de tumor é o mais comum da região da cabeça e pescoço e afeta três vezes mais as mulheres do que os homens.

Segundo estimativas do próprio Inca, há cerca de 13.700 mil novos casos de câncer de tireoide (também chamado carcinoma papilar da tireoide) todos os anos no Brasil. No entanto, a maior parte dos diagnósticos são recebidos por mulheres — cerca de 11.900, contra 1.800 em homens.

Sintomas

Os principais sintomas do câncer de tireoide são o rápido crescimento de nódulos no pescoço e rouquidão. Nos casos mais avançados, a pessoa pode sentir dificuldade para engolir alimentos e até ficar com a sensação de falta de ar.

Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem), cerca de 90% dos nódulos que surgem na região do pescoço são benignos e a maioria das pessoas com câncer de tireoide não têm sintomas.

Apesar do diagnóstico, Everton Ribeiro seguiu atuando normalmente pelo Bahia. No período de um mês, o meio-campista disputou oito partidas pelo Tricolor de Aço, incluindo a final da Copa do Nordeste, a volta das quartas de final da Copa do Brasil e seis rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele esteve em campo ontem contra o Flamengo.

Segundo o Inca, alguns fatores de risco para o câncer na tireoide são já ter sido submetido à radioterapia na região do pescoço, ter histórico familiar de tumor nesta glândula, ter uma alimentação pobre em iodo ou ter idade maior.

Diagnóstico

O diagnóstico do câncer de tireoide é feito por meio de exame físico, seguido por uma ultrassonografia do pescoço. De acordo com as características do nódulo, uma punção é feita para a realização de uma biópsia.

Confirmando-se o câncer, o tratamento é cirúrgico. Ocorre a retirada parcial ou total da tireoide, a depender da evolução do tumor no paciente. O uso de hormônio tireoidiano, ou levotiroxina (T4), também faz parte do tratamento. Em alguns casos específicos é preciso complementar o tratamento cirúrgico com iodo radioativo.

O que é a tireoide?

A tireoide é uma glândula que regula o funcionamento de vários órgãos, como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Ela produz os hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina), responsáveis por regular o metabolismo.

Segundo a Sbem, a tireoide atua diretamente no crescimento e desenvolvimento de crianças e de adolescentes, na regulação dos ciclos menstruais, na fertilidade, no peso, na memória, na concentração, no humor e no controle emocional.

Veja também