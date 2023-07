A- A+

SAÚDE Quais vibradores dão mais prazer? Teste elege os 5 modelos mais eficientes O jornal New York Times pesquisou e testou diversos produtos sexuais para estimulação do clitóris

A compra de brinquedos sexuais ainda é considerado um tabu, principalmente por conta da dos preconceitos relacionados à liberdade sexual. Porém, o mercado com esses produtos não para de crescer no Brasil.



O Wirecutter, site do The New York Times de testagem de produtos, elegeu os cinco melhores vibradores após cerca de 150 horas de pesquisas e testes. Esses tipos de brinquedos são utilizados especialmente para a estimulação do clitóris.

Veja a lista dos cinco mais votados:

Magic Wand (sem fio)

Versão recarregável da Magic Wand — Foto: Reprodução



O primeiro lugar da competição ficou a Magic Wand recarregável e sem fio. De acordo com o site, ela é a favorita das pessoas que utilizam brinquedos sexuais há pelo menos 50 anos. Seu design fácil de utilizar garante a indução ao orgasmo. No Brasil, suas variantes estão no mercado em diversas marcas, na faixa de preço entre R$ 68 a R$ 144. É fácil de encontrar em sex shops e sites.

Magic Wand (com fio)

Versão com fio do Magic Wand — Foto: Reprodução



Com modelo e funções muito parecidas às do modelo comum, o Magic Wand plus com fio precisa ser conectada à tomada para sua utilização e por isso, ganhou o segundo lugar. De acordo com o site, ela entrega muito bem o que promete. A faixa de preço no mercado brasileiro está entre R$ 84,30 a R$ 159,90. Também pode ser considerado comum de encontrar em sites e lojas especializadas no prazer.

Satisfyer Purple Pleasure

Vibrador Satisfyer tem design oval — Foto: Reprodução



O terceiro mais indicado pela testagem do The New York Times é o vibrador oval da marca Satisfyer. Com o design de silicone e a ponta arredondada, ele consegue proporcionar prazer em poucos movimentos. Seu valor é cerca de R$ 640. Este modelo é difícil de encontrar no mercado brasileiro, mas existem modelos semelhantes disponíveis.

Dame Aer

Vibradores de sucção como o Dame são populares — Foto: Reprodução



Os vibradores com sucção são conhecidos por produz sensações semelhantes àquelas do sexo oral mesmo com seu tamanho pequeno. O modelo sugerido tem um desenho curvilíneo que facilita o manuseio. Ganhou o quarto lugar por cumprir o que garante, mas com menos intensidade do que os outros. Com diversos tipos disponíveis no Brasil, seus valores podem ir de R$ 55,90 a R$ 340.

Lelo Dot

Vibrador tem formato inusitado de gota — Foto: Reprodução



O último lugar, mas não menos importante, é o vibrador em formato de gota. Pequeno e capaz, ele tem como trunfo a ponta fina, que pode estimular o clitóris de formas menos usuais e mais precisas. Este modelo, votado em quinto pelo Wirecutter, ainda não pode ser encontrado no Brasil.

