Quaker anuncia recall de cereais, barrinhas de granola e proteína nos EUA por suspeita de salmonella

A Quaker Oats anunciou o recall nos Estados Unidos de uma lista de produtos por suspeita de contaminação pela bactéria Salmonella. A relação de produtos inclui desde barrinhas de granola a salgadinhos, barrinhas de proteína Gatorade e algumas versões do cereal Cap'n Crunch, popular nas mesas de café da manhã americanas.

A crise da companhia, parte da gigante de alimentos PepsiCo, começou ainda em dezembro, quando foi anunciado o recolhimento de barras e cereais de granola. Nesta semana, a lista de produtos incluídos no recall foi ampliada (veja a relação completa no site da fabricante). A maioria dos produtos tem datas de validade no ano de 2024.

Cereal Marias Gamesa

Cereal Cap'n Crunch (diversos sabores)

Granola (diversos sabores)

Barra de proteína Gatorade sabor manteiga de amendoim e chocolate

Salgadinho Munchies Snack Mix (Munch Mix)

Barras de granola (Cap'n Crunch, Chewy, Chocolatey Favorites, On-the-go, entre outras)

Outros produtos tradicionais da marca, como aveia, farelo e farinha de aveia, não foram incluídos na lista.

A empresa não detalhou como se deu a contaminação, mas, segundo o jornal "USA Today", a Quaker disse que não houve relatos confirmados de doenças relacionadas aos produtos.

De acordo com a Food and Drug Administration (FDA, equivalente à Anvisa no Brasil), os produtos listados são vendidos nos Estados Unidos, em Porto Rico e nas ilhas de Guam e Saipan, no Oceano Pacífico. os produtos também foram recolhidos no Canadá, informou a agência reguladora do país.

A contaminação pela bactéria causa intoxicação alimentar, com sintomas como febre, diarreia, náuseas, vômito e dores abdominais. Em casos raros, pode ainda provocar infecções graves e até a morte.

