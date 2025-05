A- A+

SAÚDE Qual a importância do riso para humanos e animais? Essas expressões não têm impactos apenas para as pessoas, mas espécies como cães, gatos ou golfinhos também riem como um comportamento habitual.

O riso não é apenas uma característica humana, mas sim um comportamento que tem importantes implicações em muitas espécies de animais, que utilizam as gargalhadas para expressar sensações e se relacionar com outros indivíduos. A partir da análise do reino animal, os cientistas acreditam ser possível responder a grandes questionamentos da vida humana.

A antropóloga biológica da Universidade da Califórnia em Los Angeles, Sasha Winkler, realizou um estudo para determinar quais animais emitem sons para sinalizar que estão brincando, segundo informou o programa Naturebang, da BBC Radio 4. A especialista descobriu que pelo menos 65 espécies produzem “vocalizações de brincadeira”, principalmente mamíferos e aves.

Primatas, cães e gatos estão entre as espécies mais evidentes que apresentam esse tipo de comportamento. Mamíferos marinhos como golfinhos e baleias emitem assobios específicos quando estão brincando, enquanto muitas aves produzem diferentes tipos de vocalizações ao interagir de forma lúdica entre si. Nos répteis e peixes não foi comprovado que façam sons desse tipo, mas acredita-se que realizem outras ações que cumprem essa mesma função.





A expressão do riso varia conforme a espécie, e há uma enorme diversidade de sons e sinais em todo o reino animal. Elefantes emitem um breve toque de trombeta, enquanto raposas guincham umas para as outras. Segundo os especialistas, essas manifestações estão ligadas à respiração, pois durante as brincadeiras os animais gastam energia e aumentam o ritmo de inspiração e expiração, que se combina com tons vocais únicos para se transformar em um sinal de brincadeira.

A pergunta que intriga os cientistas é por que os animais brincam, e existem duas teorias principais. Uma primeira hipótese é que brincar está relacionado à prática de comportamentos físicos que eles precisarão quando forem adultos, como lutar ou caçar. A outra é que a brincadeira tem a função de promover os laços sociais e fortalecer os vínculos por meio do contato e da diversão.

Nos humanos, o riso faz parte da linguagem e deriva de um comportamento herdado dos primatas, que o utilizam como uma vocalização associada à brincadeira. Há um dado curioso que diferencia o riso humano do de seus antecessores: os símios riem tanto ao inspirar quanto ao expirar, enquanto os humanos só conseguem rir ao expirar.

A professora Sophie Scott, diretora do Instituto de Neurociência Cognitiva do University College London (UCL), revelou que o riso humano não é somente um som de alegria, mas cumpre um papel fundamental na construção de vínculos. O riso pode ser positivo, para demonstrar afeto ou compreensão, mas também pode ter um viés negativo, sendo usado como uma forma de disfarçar a raiva ou a dor.

Robert Provine, psicólogo da Universidade de Maryland, destacou que o riso é fruto do impulso humano de criar e manter laços sociais, enquanto o antropólogo Robin Dunbar demonstrou que, quando as pessoas riem juntas, tendem a compartilhar informações mais íntimas, fortalecendo a relação.

O riso faz bem para a saúde mental, e diversos estudos em neurociência comprovaram isso. Rir tem um efeito hormonal no corpo, pois reduz os níveis de adrenalina e cortisol, o que diminui comportamentos de confronto e o estresse. A gargalhada também aumenta a produção de endorfinas, o que ajuda a tolerar melhor a dor.

