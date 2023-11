Qual a melhor maneira de lavar? Vai para o congelador? Saiba como cuidar da sua garrafinha

A- A+

Em meio à onda de calor que assola o país, cada um faz o que pode para encarar as altas temperaturas, que algumas vezes superam 40°C, e se manterem hidratados durante todo o dia. De vários tamanhos e cores, as garrafas térmicas estão por todos os lados, no trabalho, na rua e no transporte coletivo.

As opções no mercado são muitas. Mas você sabe como cuidar delas para aumentar a durabilidade? Confira algumas dicas de fabricantes.

Como preparar a garrafa?

Gocase, Vibets, Tramontina e Stanley recomendam uma prática conhecida como "escaldar" a garrafa, antes de cada uso, para aumentar sua capacidade de conservação da temperatura.

Trata-se de colocar água quente ou água gelada dentro da garrafa, a depender da finalidade, aguardar cerca de cinco minutos sem a tampa, esvaziar e enchê-la imediatamente com a nova bebida.

A Glück, porém, considera que a variação obtida é muito pequena, quase imperceptível.

Onde guardar?

Tramontina e Stanley consideram irrelevante para a conservação da temperatura do líquido o ato de colocar a garrafa na geladeira ou no congelador, já que a parede dela funciona como um isolante término, impedindo a troca de temperatura com o ambiente externo.

A Gocase e a Vibets, no entanto, consideram que a prática pode ainda danificar o item. "Baixas temperaturas atingidas na geladeira podem fazer com que a garrafa se contraia, danificando também a camada de vácuo", explica a Vibets.

A Glück, por sua vez, recomenda apenas que a garrafa seja colocada em local sombreada, para evitar o aquecimento da tampa.



Como lavar após o uso?

A Stanley, a Tramontina e a Gluck recomendam lavar em água corrente e com sabão neutro ou detergente no dia a dia. A Stanley acrescenta que, para uma lavagem mais profunda, é possível utilizar uma mistura de bicarbonato de sódio e água morna.

A Gocase indica apenas que sejam evitadas esponjas abrasivas na lavagem.

A Vibets indica encher a garrafa com água morna ou quente e uma colher de detergente neutro (para até 1,15 l de água) e deixar a solução descansar por três a cinco minutos. Uma limpeza profunda é indicada a cada dois ou três meses, com uma mistura de bicarbonato de sódio, vinagre e água quente (para cada 500 ml de água, utilize 1 colher de sopa cheia de bicarbonato de sódio e 50 ml de vinagre).

Deixe de molho por duas horas. Após este período, jogue a mistura fora e lave com água corrente e detergente neutro.

Pode colocar na lava-louça?

A Stanley considera seguro, mas alerta sempre consultar as informações gravadas no fundo do produto.

A Tramontina e a Gocase não recomendam a prática, pois pode alterar a qualidade do produto.

A Vibets informa que garrafas isoladas a vácuo não são aconselhadas a serem lavadas em máquinas de lavar pela alta temperatura que atingem.

Pode colocar bebidas gasosas?

Gocase, Tramontina e Stanley indicam que não sejam colocados líquidos gaseificados nas garrafas. "Pode haver acúmulo de pressão e levar a um mau funcionamento da tampa, que pode causar derramamento, escaldadelas ou até mesmo ejecção forçada da tampa e do conteúdo", explica a Stanley, excetuando no caso do modelo Growler, próprio para estes líquidos.

A Vibets e a Glück permitem o uso com esse fim, mas a última avisa que a capacidade de conservação pode diminuir com a liberação de ar dentro da garrafa.

Pode colocar gelo?

Gocase, Tramontina, Stanley, Glück e Stanley indicam e confirmam que colocar gelo junto ao líquido aumenta a capacidade de conservação da temperatura.

A Tramontina alerta que gelo seco não é recomendado, pois pode causar pressão e danificar a garrafa térmica.

