Qual a quantidade mínima de água que seu pet deve tomar por dia?

Controlar a ingestão de alimentos do seu animal de estimação às vezes pode parecer uma tarefa difícil, já que essa é uma atividade que ele costuma fazer sozinho, mas algo que muitos desconhecem e ignoram é que, assim como os humanos, cães e gatos também têm um limite diário que ajuda a prevenir doenças e melhorar a saúde.

A ingestão insuficiente de água pode levar à desidratação, pedras nos rins, falência de órgãos e problemas ainda mais sérios. Além disso, quando bebem muita água, podem sofrer de inchaço, desequilíbrios eletrolíticos e hiponatremia, explicou o site 'Kiwoko'.





Os donos desses animais devem estar cientes de que se eles estão bebendo pouca água, isso pode ser um sinal de que estão sofrendo de alguma doença. E se eles estiverem fazendo isso em excesso, significa que podem estar sofrendo de uma infecção na bexiga ou diabetes, de acordo com o site mencionado.

A veterinária e criadora de conteúdo María Vetican está sempre respondendo perguntas em seus canais de mídia social sobre cuidados com animais de estimação e quanta água eles devem beber.

Quanta água seu animal de estimação deve beber por dia?

— Se seu cão ou gato bebe pouca água, é um problema, e se bebe muita água, também é um problema — comentou María.

Segundo a veterinária, esse consumo depende do tipo de alimento que o pet consome, já que o normal é entre 50 e 60 mililitros por quilo de peso por dia, mas se o animal come comida concentrada, enquanto se come comida úmida ou dieta natural, isso se reduz à metade, o que significa entre 20 e 30 milímetros.

Ela também explicou a importância de controlar a água que esses animais bebem, pois o excesso pode causar problemas de saúde, por isso os donos devem ficar atentos.

— Se bebem menos do que o necessário, isso pode levar a problemas urinários, como cristais na urina, doença renal ou desidratação — afirma.

Outro fator a ser considerado é a idade, pois os filhotes precisam de cerca de meia xícara a cada duas horas, mas devem ser monitorados, enquanto os cães adultos tendem a se hidratar naturalmente.

