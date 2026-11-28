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Saúde Qual câncer acometeu Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro? Modelo compartilhou no ano passado que tratamento foi eficaz e doença entrou em remissão; apresentador recentemente falou sobre o medo de perder Vera

O apresentador Rodrigo Faro desabafou sobre o medo de perder Vera Viel quando ela foi diagnosticada com sarcoma sinovial na coxa esquerda, um tumor raro e agressivo.

A descoberta aconteceu em 2024 e no ano seguinte a modelo compartilhou que o tratamento foi eficaz e o câncer entrou em remissão.

"Eu estava com um programa de domingo feliz, ganhando um salário gigantesco, com merchandising, com público que, graças a Deus, me ama. E a minha esposa ficou doente. A minha esposa resolveu do nada fazer aula de muay thai e foi chutar um saco e sentiu uma dor forte", contou, em entrevista ao podcast Jota Jota.

Em um primeiro diagnóstico, o câncer não foi detectado. No entanto, depois da realização da biópsia Vera precisou ser internada.

"O médico disse: 'Você tem um tumor raríssimo. De 5% dos tumores, esse é o seu'. Dentro desses cinco, o que ela tem é 1% dentro do cinco e é muito agressivo. Pela primeira vez na vida, eu fiquei com medo de perder a pessoa mais importante que eu tinha aqui na Terra. Eu tinha fé que a gente ia passar por uma batalha, mas eu tive muito medo ali", relembra Faro.

O que é o sarcoma sinovial?

O sarcoma sinovial é um tumor que se origina em partes moles do corpo, considerado maligno. Ele é predominante principalmente na faixa etária abaixo dos 30 anos, em adultos jovens e crianças, no entanto, é raro dentro do grupo de sarcomas de partes moles, sendo responsável por 5 a 10% dos casos.

Quem pode ter o sarcoma sinovial?

De acordo com informações do site do oncologista ortopédico Daniel Rebolledo, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), apenas 1 a 2 pessoas desenvolvem o sarcoma sinovial a cada 1 milhão.

Quais são os sintomas do sarcoma sinovial?

O tumor tem sintomas que não aparecem de forma rápida. Geralmente ele se torna um pequeno nódulo com crescimento lento. No entanto, em casos suspeitos sua detecção pode ser feita através da ressonância magnética.

Não existem causas pré-determinadas para o sarcoma sinovial como as conhecidas para outros tipos de tumor.

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