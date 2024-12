A- A+

SAÚDE Qual doença infecciosa será o provável maior problema emergente em 2025? Especialista analisa a doença com potencial para afetar a saúde pública global no próximo ano

A Covid-19 surgiu de repente, espalhou-se rapidamente e matou milhões de pessoas ao redor do mundo. Desde então, a maioria das pessoas tem ficado nervosa com o surgimento da próxima grande doença infecciosa – seja um vírus, bactéria, fungo ou parasita.

Com o recuo da Covid-19 (graças a vacinas altamente eficazes), as três doenças infecciosas que causam maior preocupação às autoridades de saúde pública são a malária (um parasita), o HIV (um vírus) e a tuberculose (uma bactéria). Elas matam cerca de 2 milhões de pessoas a cada ano.

E depois há as listas de observação de patógenos prioritários – especialmente aqueles que se tornaram resistentes aos medicamentos normalmente usados para tratá-los, como antibióticos e antivirais.

Os cientistas também devem constantemente escanear o horizonte em busca do próximo problema potencial. Embora isso possa vir em qualquer forma de patógeno, certos grupos são mais propensos do que outros a causar surtos rápidos, e isso inclui vírus influenza.

Um vírus da gripe está causando grande preocupação agora e está à beira de se tornar um problema sério em 2025. Este é o subtipo H5N1 da gripe A, chamado de " gripe aviária". Este vírus é amplamente disseminado em aves selvagens e domésticas, como aves domésticas. Recentemente, ele também tem infectado gado leiteiro em vários estados dos EUA e foi encontrado em cavalos na Mongólia.

Quando os casos de gripe começam a aumentar em animais como pássaros, há sempre a preocupação de que ela possa passar para humanos. De fato, a gripe aviária pode infectar humanos, com 61 casos nos EUA este ano, a maioria resultante de trabalhadores de fazenda entrando em contato com gado infectado e pessoas bebendo leite cru.

Comparado com apenas dois casos nas Américas nos dois anos anteriores, esse é um aumento bem grande. Somando isso a uma taxa de mortalidade de 30% por infecções humanas , a gripe aviária está rapidamente subindo na lista de prioridades das autoridades de saúde pública.

Felizmente, a gripe aviária H5N1 não parece ser transmitida de pessoa para pessoa, o que reduz muito sua probabilidade de causar uma pandemia em humanos. Os vírus da gripe precisam se ligar a estruturas moleculares chamadas receptores siálicos na parte externa das células para entrar e começar a se replicar.

Os vírus da gripe que são altamente adaptados aos humanos reconhecem muito bem esses receptores siálicos, facilitando sua entrada em nossas células, o que contribui para sua disseminação entre humanos. A gripe aviária, por outro lado, é altamente adaptada aos receptores siálicos das aves e tem algumas incompatibilidades ao se "ligar" (fixar) aos humanos. Então, em sua forma atual, o H5N1 não pode se espalhar facilmente em humanos.

No entanto, um estudo recente mostrou que uma única mutação no genoma da gripe poderia tornar o H5N1 apto a se espalhar de humano para humano, o que poderia desencadear uma pandemia. Se essa cepa da gripe aviária fizer essa troca e puder começar a transmitir entre humanos, os governos devem agir rapidamente para controlar a disseminação. Centros de controle de doenças ao redor do mundo elaboraram planos de preparação para pandemias de gripe aviária e outras doenças que estão no horizonte.

Por exemplo, o Reino Unido comprou 5 milhões de doses da vacina H5, que pode proteger contra a gripe aviária , em preparação para esse risco em 2025. Mesmo sem a capacidade potencial de se espalhar entre humanos, a gripe aviária provavelmente afetará ainda mais a saúde animal em 2025. Isso não só tem grandes implicações no bem-estar animal, mas também o potencial de interromper o fornecimento de alimentos e ter efeitos econômicos também.

Tudo está conectado

Todo esse trabalho se enquadra no conceito de “saúde única” : olhar para a saúde humana, animal e ambiental como entidades interconectadas, todas com igual importância e efeito umas sobre as outras.

Ao entender e prevenir doenças em nosso ambiente e nos animais ao nosso redor, podemos nos preparar melhor e combater essas doenças que entram em humanos. Da mesma forma, ao pesquisar e interromper doenças infecciosas em humanos, podemos proteger nossos animais e a saúde do ambiente também.

No entanto, não podemos esquecer das contínuas “pandemias lentas” em humanos, como malária, HIV, tuberculose e outros patógenos. Enfrentá-las é primordial, além de escanear o horizonte em busca de quaisquer novas doenças que ainda possam surgir.

*Conor Meehan é professor associado de Bioinformática Microbiana na Universidade Nottingham Trent.

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons . Leia o artigo original.

