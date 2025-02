Qual é a diferença entre uma alergia alimentar e uma intolerância? Especialistas explicam

A- A+

Em algum momento ou outro, você provavelmente já se deparou com alguém que é intolerante à lactose e pode apresentar alguns sintomas intestinais desagradáveis se consumir laticínios. Enquanto isso, a alergia ao leite de vaca é uma das alergias alimentares mais comuns em bebês e crianças pequenas, ela afeta cerca de um em cada 100 bebês.

Mas qual é a diferença entre alergias alimentares e intolerâncias alimentares? Embora possam parecer semelhantes, há algumas diferenças fundamentais entre as duas.

O que é uma alergia?

Alergias alimentares podem se desenvolver em qualquer idade, mas são mais comuns em crianças, afetando mais de 10% das crianças de um ano e 6% das crianças de dez anos. Uma alergia alimentar acontece quando o sistema imunológico do corpo reage erroneamente a certos alimentos como se fossem perigosos. Os alimentos mais comuns que desencadeiam alergias incluem ovos, amendoim e outras nozes, leite, marisco, peixe, soja e trigo.





Sinais leves a moderados de alergia alimentar incluem rosto, lábios ou olhos inchados, urticária ou vergões na pele e até vômitos. Uma reação alérgica grave (chamada anafilaxia) pode causar dificuldade para respirar, tontura persistente ou colapso.

O que é intolerância?

Intolerâncias alimentares (às vezes chamadas de reações não alérgicas) também são reações a alimentos, mas não envolvem o sistema imunológico. Por exemplo, a intolerância à lactose é uma condição metabólica que acontece quando o corpo não produz lactase suficiente. Essa enzima é necessária para quebrar a lactose (um tipo de açúcar) em laticínios.

As intolerâncias alimentares também podem incluir reações a produtos químicos naturais presentes nos alimentos (como salicilatos, encontrados em algumas frutas, vegetais, ervas e especiarias) e problemas com conservantes artificiais ou intensificadores de sabor.

Os sintomas de intolerâncias alimentares podem incluir dor de estômago, dores de cabeça e fadiga, entre outros. As intolerâncias alimentares não causam reações fatais (anafilaxia), portanto são menos perigosas que as alergias a curto prazo, embora possam causar problemas a longo prazo, como desnutrição.

Não foi determinado o quão comuns são as intolerâncias alimentares, mas elas aparentam ser mais comumente relatadas do que as alergias, pois podem se desenvolver em qualquer idade.

Alguns alimentos, como amendoim e nozes, são mais frequentemente associados à alergia. Outros alimentos ou ingredientes, como cafeína, são mais frequentemente associados à intolerância. Enquanto isso, certos alimentos, como leite de vaca e trigo ou glúten (uma proteína encontrada no trigo, centeio e cevada), podem causar reações alérgicas e não alérgicas em pessoas diferentes. Mas essas reações, mesmo quando causadas pelos mesmos alimentos, são bem diferentes.

Por exemplo, crianças com alergia ao leite de vaca podem reagir a quantidades muito pequenas de leite, e reações sérias (como inchaço na garganta ou dificuldade para respirar) podem acontecer em minutos. Por outro lado, muitas pessoas com intolerância à lactose podem tolerar pequenas quantidades de lactose sem sintomas.

Há outras diferenças também. A alergia ao leite de vaca é mais comum em crianças, embora muitos bebês superem essa alergia durante a infância.

A intolerância à lactose é mais comum em adultos, mas também pode ser temporária. Um tipo de intolerância à lactose, a deficiência secundária de lactase, pode ser causada por danos ao intestino após infecção ou com uso de medicamentos (como antibióticos ou tratamento de câncer). Isso pode desaparecer por si só quando a condição subjacente se resolve ou a pessoa para de usar o medicamento relevante.

A probabilidade de uma alergia ou intolerância durar a vida toda depende do alimento e do motivo pelo qual a criança ou o adulto está reagindo a ele.

Alergias a alguns alimentos, como leite, ovo, trigo e soja, geralmente se resolvem durante a infância, enquanto alergias a nozes, peixe ou marisco, geralmente (mas nem sempre) persistem na idade adulta.

Como descobrir o que está errado?

Se você acha que pode ter uma alergia ou intolerância alimentar, consulte um médico. Os testes de alergia ajudam os médicos a descobrir quais alimentos podem estar causando suas reações alérgicas (mas não podem diagnosticar intolerâncias alimentares). Existem dois tipos comuns: testes cutâneos e exames de sangue.

Em um teste cutâneo, os médicos colocam pequenas quantidades de alérgenos (coisas que podem causar alergias) na sua pele e fazem pequenas picadas para ver se seu corpo reage.

Um exame de sangue verifica a presença de anticorpos imunoglobulina E (IgE) específicos para alérgenos no seu sangue, o que mostra se você pode ser alérgico a um alimento específico.

Intolerâncias alimentares podem ser difíceis de descobrir porque os sintomas dependem de quais alimentos você come e em que quantidade. Para diagnosticá-los, os médicos olham seu histórico de saúde e podem fazer alguns testes (como um teste de bafômetro). Eles podem pedir que você mantenha um registro dos alimentos que você come e do momento dos sintomas.

Uma dieta de eliminação temporária, onde você para de comer certos alimentos, também pode ajudar a descobrir a quais alimentos você pode ser intolerante. Mas isso só deve ser feito com a ajuda de um médico ou nutricionista, porque eliminar alimentos específicos pode levar a deficiências nutricionais, especialmente em crianças.

Existe cura?

Atualmente, não há cura para alergias ou intolerâncias alimentares. Para alergias em particular, é importante evitar estritamente os alérgenos. Isso significa ler os rótulos dos alimentos com cuidado e ser vigilante ao comer fora.

No entanto, pesquisadores estão estudando um tratamento chamado imunoterapia oral, que pode ajudar algumas pessoas com alergias alimentares a se tornarem menos sensíveis a certos alimentos. Não importa se você tem alergia ou intolerância alimentar, seu médico ou nutricionista pode ajudar você a garantir que esteja comendo os alimentos certos.

*Jennifer Koplin é líder de grupo, Alergia infantil e epidemiologia na Universidade de Queensland e Desalegn Markos Shifti é pesquisador de Pós-Doutorado do Centro de Pesquisa em Saúde Infantil na Faculdade de Medicina da Universidade de Queensland.

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

