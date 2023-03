Qual é a época com preços de voos mais econômicos?

A- A+

Quando se trata de planejar nossas férias, há várias questões que nos ocupam. Uma vez decidido onde queremos ir, temos que pensar onde ficar, escolher um hotel e, acima de tudo, cuidar do transporte.

Se decidirmos visitar um lugar não tão próximo da nossa cidade, viajar de avião é sempre a melhor opção. No entanto, conseguir uma passagem a um bom preço pode ser um grande desafio. É por esse motivo que, a seguir, estão algumas dicas sobre como obter tarifas de passagens imperdíveis.

A importância do planejamento

É bem sabido que sempre se recomenda a compra de passagens aéreas com pelo menos três meses de antecedência. No entanto, há muitos outros fatores que podem afetar as chances de encontrar grandes ofertas de passagens imperdíveis.

Se decidirmos planejar nossa viagem para a baixa temporada turística, poderemos economizar muito dinheiro não apenas em passagens, mas também em despesas durante nossa estadia. O lado negativo disto é que nem todos nós temos empregos que nos permitam planejar nossas férias com esta liberdade.

Você também pode encontrar passagens imperdíveis se procurar por voos às terças e quartas-feiras, especialmente nas primeiras horas da manhã, pois estes são momentos em que a demanda é muito menor em comparação com os fins de semana, por exemplo.

Aprenda a se adaptar

Ser flexível com as nossas datas também pode nos ajudar a economizar alguns reais, por isso pode ser sensato primeiro ver quais datas têm as tarifas mais baratas e depois organizar nossas férias em torno disso.

Considerar as ofertas das diferentes companhias aéreas também é importante. Embora todos nós possamos ter nossas preferências que vêm tanto de nossas próprias experiências como das de outras pessoas, algumas companhias aéreas têm ofertas melhores do que outras. As companhias aéreas low cost também são uma opção, no entanto, é preciso pesar seu orçamento e o conforto que se deseja em relação à duração de sua viagem.

Uma coisa que deve ser considerada se você decidir escolher uma companhia aérea low cost não é apenas o serviço de bordo tais como entretenimento, lanches e espaço extra, mas também a bagagem. Dentro do que está incluído no bilhete, geralmente há um limite de peso e número de malas mais restritivo do que as companhias aéreas convencionais. Por isso, se você quiser transportar uma boa quantidade de bagagem, deve ter em mente que terá que gastar um pouco mais de dinheiro.

E um bônus! Embora a partida do aeroporto mais próximo de sua casa possa parecer a mais conveniente, se você quiser economizar algum dinheiro talvez seja conveniente olhar para outros aeroportos próximos. Você pode encontrar passagens imperdíveis, com uma diferença de preço que justifica uma viagem curta para outra cidade e ainda ter dinheiro sobrando, mesmo se você pagar pelo traslado para lá.

Se você tiver tempo suficiente e não se importar de sua viagem demorar um pouco mais, escolher voos com escalas será sempre mais acessível do que voos diretos. Mesmo se você tiver que esperar algumas horas nos aeroportos das escalas e tiver que embarcar em aviões diferentes, a diferença de preço vale a pena se você preferir economizar seu orçamento para outras despesas. Tenha em mente que quanto mais escalas o voo tiver, mais barato ele será.

Considere os detalhes

Embora às vezes a nossa tendência seja a opção mais simples, a compra de passagens para voos de ida e volta pode nem sempre ser a mais barata.

Recomendamos que você tente encontrar uma diferença considerável no preço ao comprar as passagens de ida e volta ao mesmo tempo, ou se você achar mais barato comprá-las separadamente (seja em companhias aéreas diferentes ou na mesma companhia aérea). Este nem sempre é o caso, mas não há mal nenhum em tentar.

Algo que também pode ser útil são os alertas do site. Para fazer isso, você deve selecionar um voo e ativar a opção de alertas, para que se o preço do voo cair, você receba uma notificação para poder tirar proveito das melhores ofertas. No entanto, isto só será útil se você tiver um destino e uma data de viagem definidos.

Não se esqueça dos algoritmos

Embora graças à Internet a tarefa de organizar viagens tenha se tornado muito mais fácil, ela tem certas funções que podem se tornar contra nós.

O mais normal é que se entrarmos repetidamente nos mesmos sites para descobrir preços, a página web compila essas informações e as leva em conta, podendo assim aumentar o custo do bilhete à medida que identificam seu interesse.

É por isso que, se você quiser obter preços de bilhetes imperdíveis, recomendamos duas maneiras de fazer isso: acessando os sites de passagens a partir do modo incógnito do seu navegador, ou apagando os cookies do seu navegador.

A verificação a partir de diferentes dispositivos também é uma opção, embora seja sempre melhor usar o modo incógnito e investigar as diferentes ofertas com tranquilidade. Desta forma, você pode evitar um aumento de preço somente por causa dos cookies.

Tente várias moedas

Desde que a companhia aérea o permita, você pode verificar o valor do voo em diferentes moedas. Se seu cartão de crédito oferecer uma taxa de câmbio conveniente e, melhor ainda, se não cobrar taxas, você poderá encontrar melhores preços pagando em outra moeda.

Se você estiver viajando com outra pessoa...

Quer você esteja viajando em família, com seu parceiro ou com amigos, reservar todas as suas passagens juntas pode não ser a melhor opção. A vantagem de comprar as passagens em conjunto é que você poderá obter poltronas contínuas para compartilhar a viagem com eles, mas isso muitas vezes tem um custo extra.

Se você comprar cada bilhete separadamente, talvez não consiga obter lugares junto aos seus seres queridos, mas se isto não for essencial, você pode economizar uma quantia considerável de dinheiro.

Cuidado com os custos adicionais

Há várias companhias aéreas que oferecem conforto extra por um preço adicional, especialmente companhias aéreas low cost. Desde a possibilidade de escolher a poltrona, até refeições adicionais ou mais bagagens. Estes tipos de extras tornarão o preço de nosso voo cada vez mais caro.

Embora este tipo de conforto possa ser atraente, se você quiser economizar dinheiro em suas despesas de transporte, recomendamos que você resista a estas tentações.

Por último, lhe daremos outra dica que não está diretamente relacionada com a obtenção de bons preços para passagens imperdíveis, mas que ajudará você a evitar gastos desnecessários e más surpresas.

Ao organizar suas férias em lugares que requerem visto, recomendamos que você o faça antes de comprar suas passagens. Há alguns documentos que podem levar muito tempo para serem processados, portanto, para evitar ter que esperar a chegada deles antes de sua partida, é melhor solicitar seu visto em tempo hábil.

Esperamos que você consiga obter passagens imperdíveis com estas dicas. Entretanto, se você estiver procurando entretenimento enquanto organiza sua viagem, recomendamos que você consulte a Spotify Brazil's playlist das músicas mais populares do carnaval.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

