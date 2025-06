Qual é a regra número 1 que todo casal deve seguir para ter um relacionamento duradouro? Entenda

A- A+

Um casamento precisa ter parceria, amor, paixão, química, mas há uma regra que não pode faltar e que, segundo um professor de Harvard, pode durar para a vida inteira: a amizade.

Segundo Arthur Brooks, especialista em ciências sociais e professor da Harvard que dedicou sua carreira ao estudo do amor, aparência, dinheiro e química podem desaparecer com o tempo, porém, a amizade deve persistir e aumentar com o passar dos anos.

“O objetivo do seu casamento não é paixão, é amizade. Este é o objetivo: vocês devem ser amigos próximos, de preferência melhores amigos, do seu cônjuge”, disse Brooks durante sua participação no podcast The Drive.





Durante a conversa, Brooks também citou alguns sinais reveladores que indicam que um casamento está caminhando para o divórcio — e a solidão é um deles.

“Um dos maiores preditores de divórcio são os cônjuges que se sentem solitários enquanto vivem juntos e isso [significa] que a única coisa que vocês têm em comum são seus filhos”, explicou ele.

Segundo o especialista, muitos casais passam anos focando apenas no bem-estar e futuro dos filhos, e quando eles saem de casa, acabam percebendo que não existe mais relação e muito menos motivo para estarem juntos, pois acabou a parceria, amizade, confiabilidade entre os dois.

“Os casais devem desenvolver interesses filosóficos em comum, conversar sobre coisas profundas. Tem que haver algo maior do que 'Você trocou a fralda dele?', porque isso não vai ser algo em comum para sempre e vocês vão se sentir solitários no relacionamento”, diz.

Brooks diz que essas não são as únicas chaves para manter um casamento saudável — banheiros separados, ou pelo menos mais espaço em um deles, também podem resolver o problema. Visto que, com o passar do tempo, os hábitos intestinais e as necessidades individuais de cada um mudam.

Veja também