VATICANO Qual é a técnica antiga que permite a preservação do corpo do Papa Francisco? Cadáver do Pontífice ficará exposto na Basílica de São Pedro até o funeral, no sábado

Para permanecer exposto na Basílica de São Pedro pelos dias restantes até o funeral do próximo sábado, o corpo do Papa Francisco teve que passar por uma série de processos para retardar o processo normal de decomposição.

Foi o que explicou na quarta-feira Pascual Pimpinella, professor de Medicina Legal em Santa Fé e ex-médico legista do Poder Judiciário.

— A técnica é chamada de preservação corporal ou tanatopraxia, que não é o mesmo que embalsamamento ou mumificação. Ela é feita para retardar o processo natural de transformação cadavérica de um corpo, que ocorre ao longo do tempo — disse ele em entrevista à Rádio Mitre.





A técnica é antiga; não é algo moderno. É realizada imediatamente após a morte e leva aproximadamente de três a cinco horas. Primeiro, o corpo é desinfetado, higienizado com bactericida e fungicida, e até mesmo hipoclorito pode ser usado, explicou o profissional.

— O corpo é desidratado e depois reidratado, de modo que, quando as pessoas olham para ele, parece que a morte acabou de ocorrer. Ao mesmo tempo, as artérias do pescoço, a artéria carótida, são canalizadas, e o sangue é reposto por bombas. Isso preserva o tecido e permite que esse processo seja interrompido por 10 a 14 dias — destacou.

A técnica é complementada com maquiagem, e até resinas são usadas. Segundo Pimpinella, o corpo é completamente restaurado, plastificado, e isso permite algo que o formaldeído (comumente usado em embalsamamento) não consegue: preservar a cor dos tecidos.

Dessa forma, o especialista diferenciou essa técnica daquela usada para manter corpos intactos por tempo indeterminado, o que, segundo ele, "leva muito mais tempo".

— A técnica usada com o Papa permite até 14 dias para o início do processo natural de decomposição. Por fim, a destruição do cadáver começa com o que é conhecido como 'mancha verde' e termina em dois a quatro anos, quando os ácaros já tomaram conta de todo o corpo — disse Pimpinella.

O translado do corpo do Papa

Após a morte, na segunda-feira, os restos mortais do Papa Francisco chegaram na quarta à Basílica de São Pedr, onde permanecerão por três dias enquanto os fiéis prestam suas últimas homenagens.

O caixão de madeira aberto foi carregado em procissão da Capela de Santa Marta, onde o Sumo Pontífice morreu na segunda-feira, aos 88 anos. Os carregadores caminharam seguidos por cardeais vestidos com batinas vermelhas, bispos em túnicas violetas e guardas suíços em seus uniformes típicos dourados e azuis.

O cardeal Kevin Farrell, que administra temporariamente o Vaticano até que um novo Papa seja eleito, liderou a procissão, com nuvens de incenso o precedendo enquanto o coral da igreja começava a cantar a Ladainha dos Santos. Os cardeais se aproximaram do caixão em pares, curvaram-se e fizeram o sinal da cruz, seguidos por pequenos grupos de bispos, recepcionistas, padres e freiras.

