Qual é o máximo de xícaras de café recomendado ao dia? Nutricionista esclarece

O café traz diversos benefícios à saúde e faz parte da rotina dos brasileiros, mas os amantes da bebida dificilmente se contentam com apenas uma xícara por dia. A nutricionista Maiara Soares explica que é preciso controlar a quantidade da ingestão, para aproveitar o melhor da bebida, sem a transformar em vilã que possa causar doenças.

Qual é a quantidade ideal de café por dia?

— A quantidade ideal de consumo de café por dia é de até três xícaras de 200 ml, independentemente do modo de preparo, para trazer benefícios à saúde. Vale lembrar que o consumo da bebida de café não pode ultrapassar a ingestão maior que 6 xícaras/dia, pois aumenta o risco de desenvolver doença coronariana a longo prazo, principalmente em consumidores não habituais de cafés, tendo assim uma associação forte com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares — completou.





O consumo habitual adequado de café traz benefícios à saúde. Maiara ressalta que a bebida deve ser ingerida ao longo do dia: uma xícara pela manhã, uma na parte de tarde e outra no início da noite, até umas 19h30.

A nutricionista explica que indivíduos com sensibilidade à cafeína devem evitar o consumo próximo ao anoitecer, para “não prejudicar o sono”. Outra opção seria o descafeinado, que poderia substituir o café com cafeína no período da noite.

