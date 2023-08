A- A+

SAÚDE Qual é o melhor jogo para evitar a perda de memória? Estudo revela o tipo Idosos que jogam quebra-cabeças digitais têm as mesmas habilidades de memória que as pessoas na faixa dos 20 anos

Idosos que jogam quebra-cabeça digital têm as mesmas habilidades de memória que pessoas na faixa dos 20 anos. A conclusão é de um estudo feito por pesquisadores da Universidade de York, na Inglaterra, publicado recentemente na revista científica Heliyon.

À medida que as pessoas envelhecem, suas habilidades mentais tendem a diminuir, principalmente a capacidade de lembrar várias coisas ao mesmo tempo, conhecida como memória de trabalho.

Acredita-se que a memória de trabalho atinge o pico entre os 20 e 30 anos e começa a diminuir lentamente à medida que a pessoa envelhece.

No entanto, pesquisas anteriores indicaram que a maneira como mantemos as informações no cérebro apenas muda, à medida que envelhecemos.

Diante disso, a equipe da Universidade de York analisou o impacto de tipos específicos de estimulação mental, como jogos, no envelhecimento.

No novo estudo, os pesquisadores analisaram diversos jogos que normalmente poderiam ser jogados na vida real, na versão digital, em idosos e adultos jovens.

Isso resultou em uma ampla gama de jogos a serem testados em conjunto com um experimento digital que exigia que os participantes memorizassem imagens enquanto se distraíam.

"Geralmente as pessoas têm uma boa capacidade de ignorar distrações irrelevantes, algo que chamamos de 'codificação da distração'. Seria de se esperar, por exemplo, que uma pessoa pudesse memorizar o nome de uma rua enquanto é distraída por uma criança ou um cachorro, mas essa habilidade diminui à medida que envelhecemos", explicou Joe Cutting, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de York, em comunicado.

Os resultados mostraram que adultos com 60 anos ou mais que jogam quebra-cabeças digitais apresentam uma capacidade maior de ignorar distrações irrelevantes. O mesmo não aconteceu para aqueles que preferem jogos de estratégia.

Por outro lado, as pessoas mais velhas eram mais propensas a esquecer elementos memorizados enquanto se distraíam, se jogassem apenas jogos de estratégia. E os jovens eram menos bem-sucedidos em focar a atenção, se jogassem apenas jogos de quebra-cabeça.

“Muita pesquisa se concentra em jogos de ação, pois acredita-se que reagir rapidamente, acompanhar os alvos e assim por diante ajuda a atenção e a memória, mas nossa nova análise mostra que os elementos de ação não parecem oferecer benefícios para os adultos mais jovens. Em vez disso, parecem ser os elementos de estratégia dos jogos - planejamento e resolução de problemas, por exemplo - que estimulam uma melhor memória e atenção nos jovens. Não vemos esse mesmo efeito em adultos mais velhos, e mais pesquisas são necessárias para entender por que isso acontece", disse Fiona McNab, do Departamento de Psicologia da Universidade de York.

A ideia é que estudos futuros se concentrem nos motivos por trás da diferença entre os impactos dos tipos de jogos, de acordo com a idade do jogador e se isso está relacionado à forma como o cérebro armazena informações à medida que as pessoas envelhecem.

Veja também

Indígenas Indígenas percorrem ministérios em busca de soluções para comunidades