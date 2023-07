Qual é o melhor lugar para guardar cada alimento na cozinha? Confira se faz certo

A- A+

A organização de alimentos em diferentes locais da cozinha em muitos casos é feita no modo automático, sem muita reflexão sobre a localização de onde eles vão permanecer melhor conservados. Porém, segundo especialistas, a forma como eles são guardados na maior parte das vezes é errada.

Segundo uma lista feita pelo jornal Daily Mail alguns dos mantimentos mais comuns de serem colocados na geladeira ou fora dela não estão em seu local ideal para uma maior durabilidade.

Abacate

A fruta, conhecida pela sua coloração verde escura, deve ser guardada de acordo com o seu estágio de amadurecimento. Eles só iniciam esse processo a partir do momento em que são retirados do abacateiro, e por isso, é recomendado que eles não sejam colocados na geladeira logo após a compra.

Apenas depois de amadurecidos, quando apresentam um aspecto mais amolecido, é que devem ser mantidos em temperaturas mais baixas. Assim, é possível manter a fruta na sua melhor qualidade por um período maior de tempo.

"Frutas intactas podem ser armazenadas em temperatura ambiente. Uma vez danificada ou cortada, a fruta escurecerá devido a reações de açúcar/proteína", explica o consultor de segurança alimentar, Bruce Ferree, da Insight Food Safety Consulting em entrevista ao jornal Daily Mail.

Carne crua

Como se sabe, as carnes cruas são melhor conservadas quando guardadas na geladeira. Mas a melhor localização para mantê-las dentro do refrigerador é na prateleira inferior. Por estar próxima à saída de ar do freezer e também pela tendência do ar frio de se acumular nas camadas inferiores. Um especialista explica que, além disso, é importante separar cada tipo de carne em vasilhas diferentes.

"Você também deve manter os alimentos que serão consumidos crus separados da carne processada, caseira ou crua. O peixe geralmente está livre de bactérias, mas estraga rapidamente", diz o professor Humphrey, da Universidade de Liverpool, ao Daily Mail.



Despensa - Foto: cortesia

Ketchup e maionese

Ainda que exista um debate entre guardar os molhos ketchup e maionese na geladeira ou no armário da cozinha, especialistas afirmam que o refrigerador é a opção mais acertada. Além de garantir a temperatura ideal para mantê-los conservados, a maionese fica livre do risco de salmonela.

"Se a maionese for mantida em temperatura ambiente, os óleos ficarão rançosos. Embora o ketchup não fique rançoso, sua cor pode escurecer à temperatura ambiente devido à presença de açúcares e algumas proteínas", afirma o consultor de segurança alimentar, Bruce Ferree, ao Daily Mail.

Maçãs

A geladeira é a melhor opção de local para guardar as maçãs, pois o frio tende a retardar o processo de amadurecimento. Enquanto envelhece, a fruta libera um gás chamado etileno, um hormônio que indica que a fruta está amadurecendo.

Farinha

A farinha é melhor armazenada em um local escuro e fresco, como um armário, e dentro de um pote hermeticamente fechado, que evita o contato com a umidade e com insetos. A luz e o calor fazem com que a farinha fique rançosa, alterando seu sabor original.

Ovos

Os ovos podem ser armazenados na geladeira, aumentando a sua durabilidade. Mas, ao invés de serem depositados na prateleira localizada na porta, local muito exposto à mudanças de temperatura pelo abrir e fechar, devem ser colocados no fundo da prateleira inferior mais próxima ao freezer.

Pão, bolo e batatas

Enquanto muitos acreditam em guardar os pães no refrigerador, isso pode diminuir a qualidade do produto tornando-o mais duro ao cristalizar o amido. O pão deve ser armazenado em temperatura ambiente, de preferência nos locais sem muita umidade. Assim como o bolo e batatas, que tendem a ficar melhor conservados fora da geladeira.

