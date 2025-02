Qual é o seu tipo sanguíneo? Estudo mostra que um deles pode retardar o envelhecimento

A- A+

Pesquisas recentes exploraram a relação entre o tipo sanguíneo e a expectativa de vida, sugerindo que certos tipos podem estar ligados ao envelhecimento mais lento e a diferentes riscos à saúde.

De acordo com o sistema ABO, que classifica os tipos sanguíneos A, B, 0 e AB, pessoas com tipo B parecem envelhecer mais gradualmente do que outros tipos.

Um estudo publicado no Planet Today indica que indivíduos com sangue tipo B têm maior capacidade de adaptação às mudanças fisiológicas.

Isso ocorre porque seus corpos são mais eficientes no reparo celular e na regeneração de tecidos, o que explicaria por que eles envelhecem mais lentamente em comparação com pessoas de outros tipos sanguíneos.

Diferenças no risco de saúde e doença

Outro aspecto destacado neste estudo é que aqueles que pertencem ao tipo B (caracterizado pela presença exclusiva do antígeno B nas hemácias) podem ser mais sensíveis e necessitar de maior carinho e cuidado em comparação a pessoas de outros grupos.

No entanto, pesquisadores alertam que essa vantagem de longevidade não é automática e que um estilo de vida saudável é essencial para manter uma aparência mais jovem.

Esta não é a única pesquisa que sugere uma ligação entre tipo sanguíneo e longevidade.

Um estudo anterior conduzido no Japão e publicado na revista Experimental Gerontology descobriu que "o tipo sanguíneo B pode estar associado a uma longevidade excepcional".

Por outro lado, um estudo diferente publicado na BMC Medicine analisou a relação entre tipo sanguíneo e risco de mortalidade. Pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer dos EUA e da Universidade de Ciências Médicas de Teerã concluíram que pessoas com tipos A, B e AB têm um risco 9% maior de morrer de doenças médicas gerais e um risco 15% maior de morrer de outras doenças. mais provável morrer de doenças cardiovasculares, em comparação com aqueles com sangue tipo O.

Além disso, os resultados mostraram que havia “um risco aumentado de desenvolver câncer gástrico entre aqueles com tipos sanguíneos A e B”.

