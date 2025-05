Qual é o tipo de café mais saudável? Especialista explica

A- A+

O café é a segunda bebida mais popular do mundo, depois da água. Sua variedade de sabores, notas e métodos de servir o tornam um ingrediente versátil e universal. A questão é se todo café que existe é saudável: a resposta é não. Dentro dessa grande variedade de opções, é importante ter em mente algumas recomendações, como adicionar açúcar ou comprar cafés ultraprocessados.

O gastroenterologista Saurabh Sethi, médico formado em Harvard e que trabalha em Stanford e na Universidade do Texas, compartilhou nas redes sociais que, para o café ser realmente saudável, duas condições fundamentais devem ser atendidas, as quais a maioria das pessoas ignora: uma é nunca adicionar açúcar, e a segunda é sempre procurar café orgânico, mesmo que seja mais caro.





De acordo com a pesquisa, os polifenois — compostos naturais de plantas conhecidos por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias — encontrados no café podem ser benéficos para o cérebro, o intestino e o fígado. E estes podem ser anulados adicionando adoçantes ou misturando-os com produtos químicos em produtos mais processados.

Que outras recomendações devem ser levadas em conta na hora de buscar um café saudável?

Embora possa parecer uma piada, no final, o problema muitas vezes não está no café em si, mas sim no que o acompanha — pão, biscoitos, doces, sobremesas ou sorvete — ou no fato de ser adoçado. O cálculo é que se uma pessoa beber três xícaras de café com açúcar por dia, ela estará consumindo cerca de 20 gramas de açúcar, que é o limite diário de consumo humano.

Abaixo, uma lista de dicas que podem ser úteis para fazer do café um aliado da sua saúde.

Se você tem dificuldade para tomar café sem adoçantes, prefira adoçantes como fruta-do-monge ou estévia, e evite aqueles que contêm eritritol, um aditivo considerado prejudicial à saúde.

Escolha um café torrado escuro, pois ele contém menos cafeína e é mais suave para o estômago (uma dica útil para quem sofre de refluxo ou gastrite).

Prefira café moído em vez de cápsulas, pois contém menos furano, um composto liberado durante a torra dos grãos que pode ser prejudicial em grandes quantidades.

Escolha uma marca de café cujos grãos sejam torrados sem adição de açúcar. Quando o adoçante é adicionado ao café, ele "carameliza" e gera componentes como a acrilamida, considerada cancerígena.

Quando preparado, o café filtrado demonstrou ter maiores benefícios na redução do risco de doenças cardiovasculares, de acordo com um estudo da Universidade de Gotemburgo (Suécia).

