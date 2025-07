Qual é o verdadeiro gosto da água? Estudo encontra resposta

A- A+

A ausência de um sabor característico na água é um tema que vem sendo discutido ao longo dos anos em reuniões sociais. Algumas pessoas adoram essa bebida por sua simplicidade e poder de saciar a sede, enquanto outras a consideram "sem graça".

Um estudo confirma que a água, ao contrário da crença popular, tem sabor. Esta pesquisa, publicada na revista Nature Neuroscience, foi liderada por Yuki Oka, bióloga do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), juntamente com outros especialistas. Segundo a cientista, a água pode abrir caminho para "um sexto sabor".

Para chegar a essa conclusão, um grupo de cientistas analisou como os receptores gustativos de camundongos funcionavam quando bebiam água.

Segundo especialistas, foi possível determinar quais células foram ativadas por meio do uso de medicamentos e engenharia genética. O objetivo da combinação desses fatores era silenciar os diferentes sabores na língua dos roedores.

O exercício foi realizado com cada sabor, um de cada vez. Por exemplo, o sabor "doce" foi bloqueado e as línguas dos camundongos foram testadas para verificar se estavam enviando algum sinal.

Quando chegou a vez do ácido, algo aconteceu:

"Para nossa surpresa, quando silenciamos as células do paladar azedo, a resposta à água também foi completamente bloqueada. Os resultados sugerem que a água é detectada pelas células do paladar azedo", diz o biólogo responsável pelo estudo, em comunicado.

É importante lembrar que os cinco sabores primários são: doce, salgado, azedo, amargo e umami. A água também está incluída neste grupo.

Se você está se perguntando o que o motivou a buscar a resposta para essa pergunta comum, saiba que foi uma observação da natureza.

"Muitas espécies de insetos conseguem sentir o gosto da água, então imaginamos que os mamíferos também poderiam ter esse mecanismo de detecção", disse Oka. Por fim, por meio de técnicas especializadas, a hipótese foi confirmada.

Veja também