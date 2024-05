A- A+

América do Sul Qual foi a ajuda oferecida pelo Uruguai ao Rio Grande do Sul? entenda País vizinhos enviou helicóptero e equipes de resgate

Com o envio inicial de um helicóptero, a força aérea uruguaia atua desde sábado (4), no auxílio ao resgate dos atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Além da aeronave, o país vizinho enviou equipes de resgates e ofereceu um avião, embarcações e drones. Nem todos os veículos, contudo, chegaram a ser colocados em uso.

Em nota, a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo federal brasileiro afirmou que o País "não recusou nenhuma oferta", mas acrescentou que "de imediato, procedeu a avaliação técnica sobre a necessidade e viabilidade de uso de cada equipamento". Assim, acabou declinando da oferta de um avião de carga oferecido pelo Uruguai.

"O País possui a aeronave KC 390 que atende a necessidade de transporte local, pois pousa em pista menor e transporta maior carga", declarou a Secom. "O trabalho de resgate e apoio humanitário vem sendo feito com 243 embarcações e drones das Forças Armadas."

" O helicóptero enviado pelo Uruguai no sábado é o Bell 212 FAU 034, do 5º Esquadrão Aéreo. Segundo a força aérea do país vizinho, ele chegou ao Rio Grande do Sul para "aumentar as capacidades de resgate e evacuação".

" Desde então, segundo a própria força aérea, o helicóptero auxiliou no resgate de mais de 12 pessoas, incluindo mulheres grávidas e pacientes em diálise.

O desastre ambiental e a crise humanitária já deixou 107 mortos. Ao todo, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas, com 425 das 497 cidades gaúchas impactadas. Ao menos 164,5 mil gaúchos estão desalojados. Além disso, as enchentes provocaram danos totais ou parciais em 141 unidades de saúde.





Veja também

Rio Grande do Sul Confaz reduz burocracia para doações ao Rio Grande do Sul