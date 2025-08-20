A- A+

Saúde mental Qual o alerta de que o estresse diário caminhando para o limite? Terapeuta revela Veja sinais de alerta de que você passou de uma preocupação normal para um estado de ansiedade extrema, que pode se transformar em um colapso mental

A ansiedade é uma reação natural ao estresse e à incerteza e pode ser desencadeada por qualquer coisa, desde uma apresentação no trabalho até um pedido de casamento para o amor da sua vida.

No entanto, às vezes a ansiedade persiste e torna-se cada vez mais intensa, até que realizar tarefas básicas se torna uma luta exaustiva.

Em entrevista ao The Sun, a terapeuta Clare Patterson, registrada na Associação Britânica de Aconselhamento e Psicoterapia (BACP), compartilha oito sinais de alerta de que você passou de uma preocupação normal para um estado de ansiedade extrema, que pode se transformar em um colapso mental.

O primeiro e principal deles é a catastrofização, que ocorre quando você se concentra no que pode dar errado ou fica obcecado com eventos futuros que estão totalmente fora de seu controle.

— Você pode estar tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente está oscilando entre: "Esqueci de marcar uma consulta no dentista"', "Tenho câncer?" e "Deveria beber mais água", tudo em 30 segundos — diz.

O comportamento catastrófico também pode aparecer ao sempre presumir o pior cenário. Por exemplo, seu parceiro não responde a uma mensagem por algumas horas e seu cérebro pensa: "Ele sofreu um acidente" ou "ele vai me deixar". Você também pode estar em uma reunião e notar cada mudança no tom, no rosto ou na linguagem corporal de alguém, e se convencer de que isso significa algo ruim sobre você.

O comportamento catastrófico pode deixar alguém se sentindo permanentemente sobrecarregado e fazer com que se afaste de seus entes queridos e de suas rotinas, que são outros sintomas identificados pela especialista em saúde mental. Para pessoas com transtorno de ansiedade, o excesso de cortisol e outros hormônios do estresse pode ser avassalador.

Um medo leve e sem um objeto claro, como acordar com um aperto no estômago sem motivo, apenas uma vaga sensação de que algo vai dar errado hoje, também é comum. Algumas pessoas também descobrem que sua ansiedade está internalizada e ficam pensando: "O que há de errado comigo?"

Você pode cancelar planos porque está se sentindo sobrecarregado e passar horas se criticando por ser "instável" ou "muito sensível". Sentimentos de indecisão e perfeccionismo também podem ser sinais de alerta de que sua preocupação está se tornando prejudicial.

Outros sinais se manifestam fisicamente: tensão no corpo e inquietação. Ainda segundo Patterson, pessoas sem "mecanismos de enfrentamento" correm o risco de sua ansiedade ficar fora de controle.

Mecanismo de enfrentamento são medidas que alguém pode tomar para "se sentir seguro", que podem incluir um diálogo interno positivo, procurar um rosto conhecido em uma festa ou evento ou se concentrar na respiração. Mas pessoas muito ansiosas podem acabar tendo um ataque de pânico.

— A parte racional do cérebro deles pode ser sobrecarregada pela ansiedade e, por isso, eles ficam em um estado de luta/fuga/congelamento, onde há uma falta de confiança em si mesmos para lidar e administrar. Isso pode desencadear ainda mais ansiedade, levando-os a um estado de alerta e até mesmo a sintomas físicos, incluindo ataques de pânico, dores de cabeça e tonturas — explica.

