Qual o limite suportado pelo corpo? Jovem morre em academia após levantar muito peso em agachamento

Uma jovem de 22 anos morreu no México enquanto se exercitava em uma academia. Ariatna Lizeth Mata Esparza desmaiou após levantar muito peso durante um exercício de agachamento com barra.



Ela teria caído repentinamente no chão enquanto realizava os exercícios. Paramédicos foram acionados, mas, ao chegarem ao local, já encontraram a mulher sem sinais vitais.

Segundo o portal mexicano Milenio, a autópsia apontou que Ariatna faleceu devido à falta de oxigênio no sangue, conhecida como anoxemia, que foi acompanhada por uma hemorragia cerebral aguda e a formação de coágulos em várias partes do corpo, ambas de origem não traumática.

O quadro pode ser desencadeado por exaustão e pela altitude — a cidade onde a jovem morava, Torreón, fica cerca de 1.120 m acima do nível do mar.

A falta de oxigênio nos tecidos, combinada com hemorragias e formação de coágulos, resultou em consequências fatais após o esforço físico extremo que Ariatna fez na academia. A jovem morreu devido ao excesso de carga e esforço para realizar uma rotina intensa de agachamento com pesos.

Qual é o limite de peso suportado pelo corpo?

A resposta é incerta, visto que cada corpo suporta um peso diferente levando em conta diferentes variáveis, como tamanho, peso, atividade física, gênero etc.



De acordo com informações da New Scientist, são os músculos que estabelecem o limite. Na maioria dos casos, quando o limite é atingido, a pessoa não consegue superar a carga, seja para agachar ou levantar peso.

A diferença entre os fisiculturistas e atletas das pessoas normais é que o nosso corpo tem mecanismos inibitórios para impedir que nos machuquemos ao tentar levantar muito peso, que não permitem o uso de parte das fibras musculares nesses momentos.



Os atletas aprendem a suprimir esses mecanismos, liberando o uso de uma fração maior de fibras.

