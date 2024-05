A- A+

tecnologia Qual o melhor lugar para instalar o roteador do Wi-Fi em casa? Veja recomendações Localização do aparelho pode prejudicar a distribuição do sinal. Nunca o deixe dentro de armários e o coloque a ao menos 30cm de distância de outros eletrônicos

A conexão de internet em casa é fundamental para a maioria das pessoas, pois é necessária não apenas para o trabalho, mas também permite assistir a filmes e ouvir música. No entanto, uma má conectividade prejudica a experiência. Por isso, é fundamental prestar atenção às dicas para escolher o melhor local para colocar o roteador em casa, para que o Wi-Fi chegue a todos os pontos.

Veja dicas abaixo:

Quais são os melhores lugares para colocar o Wi-Fi em casa?

Os usuários que desejam ter uma boa conectividade em suas casas devem levar em consideração estas dicas ao definir o local do roteador:

Esses dispositivos devem estar visíveis e nunca devem ser colocados dentro de armários. Elementos metálicos e vidro não são materiais amigos de uma boa conexão, pois fazem com que o sinal rebata.

É necessário evitar colocar os roteadores em áreas externas, pois a água das árvores ou o sol podem interferir negativamente na conexão. No caso de querer conexão em um jardim, por exemplo, é melhor usar um repetidor.

Janelas e paredes podem complicar a chegada do sinal aos dispositivos, então é melhor instalar o roteador longe desses objetos. Tijolos, pedras, espelhos e até mesmo alguns eletrodomésticos também prejudicam a qualidade do sinal.

O roteador deve estar localizado no centro da casa, se for o ponto mais próximo da maior quantidade de dispositivos que precisam de internet.

Devido ao fato de que os roteadores emitem seu sinal de Wi-Fi para baixo, também devem estar colocados em alguma posição alta.

A regra dos 30 centímetros

Um relatório da Sky Broadband, uma das duas principais empresas de internet no Reino Unido, revelou que nove em cada dez problemas relacionados com o sinal de Wi-Fi estão relacionados com o local onde o roteador está colocado dentro da casa. O dado foi citado pelo jornal britânico The Sun, em julho do ano passado. Daí surge a regra dos 30 centímetros.

- Para um melhor desempenho do sinal de Wi-Fi, o roteador deve ser colocado a pelo menos 30 centímetros de outros dispositivos eletrônicos, como alto-falantes, computadores e televisores, entre outros - disse Aman Bhatti, especialista em conectividade e um dos diretores da Sky Broadband, ao The Sun.

Para garantir que o sinal seja distribuído da forma mais equilibrada possível na casa, o especialista da empresa britânica explicou a razão dessa regra:

- Quando você tem um dispositivo eletrônico conectado próximo ao roteador, esse dispositivo monopoliza a intensidade do sinal. Ao monopolizá-lo, fará com que ele seja distribuído de maneira menos uniforme e pior, o que acabará afetando a velocidade dos outros dispositivos.

Aparelhos como as televisões inteligentes devem ser colocadas a uma distância mínima ainda maior, de um metro e meio.

