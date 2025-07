Qual o patrimônio líquido de Trump? Veja o que se sabe e o que não é possível saber

A- A+

O presidente americano Donald Trump há muito se gaba de ser bilionário — mesmo quando jornalistas, contadores e o procurador-geral de Nova York duvidam de quantos bilhões ele tem. O patrimônio líquido exato de Trump é desconhecido, em parte porque a empresa da família Trump é uma empresa privada que divulga pouco sobre suas finanças. O presidente também obtém parte de sua riqueza de imóveis, cujo valor pode ser difícil de estimar. E alguns de seus ativos são compartilhados com familiares ou parceiros de negócios, o que torna difícil determinar qual parte lhe pertence.

Ainda assim, alguns dos ativos financeiros do presidente — por exemplo, aqueles no mercado de ações e na indústria de criptomoedas — são de conhecimento público. E a declaração financeira anual que Trump deve apresentar como presidente oferece um panorama dos aspectos mais obscuros de seus negócios. Ela também lista suas dívidas pendentes, incluindo aquelas de algumas decisões judiciais recentes contra ele.

Em conjunto, essas informações mostram que o patrimônio líquido de Trump disparou nos primeiros meses de seu segundo mandato, principalmente graças aos seus investimentos em criptomoedas, sugerindo que ele pode agora valer US$ 10 bilhões (cerca de R$ ) ou mais. No entanto, a grande maioria dessa quantia não tem liquidez. Ele teria que se desfazer de investimentos e vender suas participações em vários empreendimentos para realizar grande parte dessa riqueza.

Aqui está uma análise do que sabemos — e não sabemos — sobre o patrimônio líquido do presidente.

Criptomoedas são uma área relativamente nova para a família Trump. Mas, em apenas alguns anos, Trump acumulou uma vasta gama de investimentos em criptomoedas que abrangem praticamente todos os setores do setor.

Memecoin

Uma parcela enorme da riqueza de Trump tem apenas seis meses: a chamada memecoin, $TRUMP, que ele revelou poucos dias antes de sua posse em janeiro. (Uma memecoin é um tipo de moeda digital vinculada a uma piada ou mascote online e normalmente não tem função além da especulação.) Trump e seus parceiros ainda detêm a maior parte das moedas $TRUMP que foram criadas.

Ao preço de negociação atual de cerca de US$ 8,67, em 1º de julho, esses ativos somam cerca de US$ 6,9 bilhões (cerca de R$ 39,4 bilhões). Mas esse valor não é líquido: as moedas de propriedade de Trump não podem ser negociadas no momento, e qualquer venda em grande escala faria o preço despencar. Também não está claro quanto pertence a Trump em comparação com seus parceiros.

Além do valor das moedas $TRUMP que o presidente detém, ele também se beneficia de taxas de transação sempre que a memecoin é negociada. Até o momento, essas taxas totalizaram pelo menos US$ 320 milhões, que a família Trump compartilha com seus parceiros comerciais, de acordo com a Chainalysis, uma empresa de análise de criptomoedas.

Liberdade Financeira Mundial

A investida do presidente na indústria de criptomoedas tem sido altamente lucrativa — e não apenas por causa de sua memecoin. A empresa de criptomoedas que ele ajudou a fundar durante a campanha presidencial do ano passado, a World Liberty Financial, também gerou uma quantia significativa com a venda de seus próprios tokens digitais, conhecidos como WLFI.

Uma empresa de propriedade da família Trump tem direito a 75% da receita da venda de tokens, após atingir o limite de US$ 30 milhões e deduzir as despesas. A World Liberty informou em março que havia vendido US$ 550 milhões em tokens e, em seguida, reportou vendas subsequentes de US$ 25 milhões e US$ 100 milhões. As vendas provavelmente renderam mais — possivelmente muito mais — do que US$ 300 milhões para a família Trump, embora os ganhos exatos do presidente só sejam conhecidos quando ele apresentar seu próximo relatório financeiro anual.

Trump também controla seu próprio estoque de mais de 15 bilhões de tokens World Liberty, de acordo com uma divulgação mais recente. Os tokens atualmente não são negociáveis, o que dificulta a estimativa de seu valor. Por enquanto, possuí-los apenas permite que os detentores votem em algumas das decisões comerciais da World Liberty Financial.

Mas dados coletados pela empresa de análise forense de criptomoedas Nansen mostram que alguns dos tokens foram vendidos originalmente a 1,5 centavo cada — consistente com as informações de preços que a World Liberty divulgou aos investidores no ano passado. Isso elevaria o valor dos ativos de Trump em aproximadamente US$ 236 milhões.

E é possível que a World Liberty eventualmente permita que os tokens sejam negociados, o que pode fazer seu valor disparar. A empresa afirmou estar trabalhando para tornar os tokens "transferíveis", embora não esteja claro exatamente o que isso significa. Em uma conferência sobre criptomoedas em Nova York em 25 de junho, um dos fundadores da World Liberty, Zak Folkman, sugeriu que um anúncio poderia ser feito nas próximas semanas.

“Todos ficarão muito, muito felizes”, disse ele.

Trump Media & Technology Group

A segunda maior fonte do patrimônio líquido do presidente Trump, depois da memecoin, é sua participação na empresa de capital aberto que administra seu empreendimento de mídia social, a Truth Social. O presidente possui 115 milhões de ações da empresa, a Trump Media & Technology Group, o que equivale a cerca de US$ 2 bilhões, com base no preço atual das ações.

Mas, a menos que ele venda as ações, esse aspecto de seu patrimônio líquido é teórico, existindo apenas no papel. E o valor das ações da Trump Media caiu vertiginosamente desde sua posse. No auge, a participação de Trump na empresa valia cerca de US$ 6 bilhões.

Outros investimentos

O presidente também tem um amplo portfólio de investimentos financeiros que vale pelo menos US$ 236 milhões, de acordo com sua divulgação financeira mais recente, referente ao ano de 2024. O tamanho exato de seu portfólio é desconhecido porque sua divulgação financeira relata esses ativos em amplas faixas.

Uma entrada na divulgação indicou que Trump detinha mais de US$ 50 milhões em um fundo do mercado monetário sem valor máximo fornecido, tornando impossível determinar o verdadeiro total máximo de suas participações. O New York Times analisou anteriormente a declaração financeira que ele apresentou no ano passado para determinar o detalhamento de suas participações em títulos, dinheiro e ações.

Se Trump tivesse mantido o limite inferior da faixa para cada ativo listado, os títulos representariam cerca de 60% da carteira de Trump; dinheiro e investimentos similares, cerca de 30%; e ações, menos de 10%. Os títulos municipais representavam quase 80% dos títulos de Trump, de acordo com os valores mínimos divulgados. No mínimo, o portfólio de investimentos de ações, títulos e dinheiro de Trump produziu US$ 13 milhões em dividendos e juros no ano passado.

Antes de se tornar um magnata das criptomoedas, Trump extraía grande parte de seu patrimônio líquido do valor de seus imóveis — hotéis, imóveis residenciais, clubes de golfe e torres comerciais. Esse negócio teve altos e baixos ao longo dos anos, embora continue importante para Trump.

É difícil determinar o valor exato de seus imóveis; ele oferece apenas estimativas em suas divulgações financeiras. Por exemplo, ele avaliou 19 ativos imobiliários diferentes em mais de US$ 50 milhões cada em sua última divulgação, sem um valor máximo declarado. No total, ele avaliou seus imóveis e outros ativos comerciais em um mínimo de US$ 1,3 bilhão, excluindo a Trump Media e a World Liberty.

O procurador-geral de Nova York acusou Trump de inflar o valor de seus imóveis para garantir empréstimos favoráveis de bancos, o que deu início a um julgamento civil de meses que resultou em uma sentença de quase meio bilhão de dólares contra ele.

Essas propriedades também geram receita, embora ele não revele suas despesas ou investimentos nelas, de modo que lucro ou prejuízo não podem ser determinados. Em 2024, os dois principais geradores de receita estavam na Flórida: o clube de golfe Trump National Doral, perto de Miami (US$ 110 milhões) e seu clube e propriedade privada em Mar-a-Lago (US$ 50 milhões).

Relógios de ouro. Uma guitarra elétrica. Um livro de mesa de centro. Tênis e uma Bíblia. Trump colocou seu nome em uma ampla variedade de produtos de consumo — e esses acordos geram um fluxo constante de pagamentos de royalties para ele. Em 2024, ele recebeu mais de US$ 11 milhões em tais pagamentos, de acordo com suas declarações financeiras.

Imobiliário

Como quase qualquer investidor imobiliário, Trump tem empréstimos consideráveis em alguns de seus imóveis. Sua empresa informou ter quitado recentemente um empréstimo de US$ 160 milhões em seu prédio de escritórios na Wall Street, no número 40, em Manhattan, embora ele ainda devesse mais de US$ 100 milhões em outros imóveis, de acordo com sua última declaração.

Ações judiciais

A maior dívida do presidente advém de seus recentes problemas legais: a sentença de quase meio bilhão de dólares do Ministério Público e dois processos movidos pela escritora E. Jean Carroll. Em um desses dois casos, um júri de Manhattan condenou Trump a pagar US$ 83,3 milhões à Carroll por difamá-la após ela o ter acusado de agressão sexual.

Um júri separado havia concedido US$ 5 milhões à Carroll após descobrir que Trump havia abusado sexualmente dela em um camarim da Bergdorf Goodman em meados da década de 1990 e a difamado em uma publicação no Truth Social.

Após essas perdas judiciais, Trump teve que garantir centenas de milhões de dólares em títulos de apelação, que o poupam do pagamento das sentenças enquanto recorre delas. Mas, para isso, ele teve que prometer uma quantia significativa de seus ativos às empresas que forneceram os títulos. E, se ele finalmente perder os recursos, deverá o valor integral das sentenças, acrescido de juros significativos.

