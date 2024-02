A- A+

pet Qual raça de cachorro vive mais? Estudo compara 150 e descobre relação com tamanho do focinho Lancashire heeler são os que vivem mais com cerca de 15 anos em média

Todos os cães vão para o céu. Mas um bulldog pode chegar lá anos antes de um Border terrier, de acordo com um novo estudo realizado com quase 600 mil cães britânicos de mais de 150 raças.

Raças grandes e raças com rostos achatados tiveram expectativa de vida média mais curta do que cães menores e aqueles com focinhos alongados, descobriram os pesquisadores. As cadelas também viveram um pouco mais que os machos. Os resultados foram publicados na revista Scientific Reports na quinta-feira.

Há exceções a essas tendências gerais, e as descobertas podem não se aplicar a cães fora da Grã-Bretanha, onde as práticas de criação – e os conjuntos genéticos – podem ser diferentes, observaram os investigadores.

Mais pesquisas serão necessárias para determinar por que algumas raças têm expectativa de vida mais curta do que outras. Algumas raças são geneticamente predispostas a sérios problemas de saúde, mas diferenças relacionadas à raça no comportamento, estilo de vida, dieta, ambiente ou outros fatores também podem desempenhar um papel na redução da vida de alguns cães, disseram especialistas.

“Agora que identificamos essas populações que correm risco de morte precoce, podemos começar a investigar o porquê disso”, disse Kirsten McMillan, autora do novo estudo e gerente de dados da Dogs Trust, uma instituição de caridade para cães na Grã-Bretanha. que liderou a pesquisa. “Isso nos dá uma oportunidade de melhorar a vida de nossos cães.”

O estudo baseia-se numa base de dados de 584.734 cães britânicos, que os investigadores reuniram a partir de registos de raças, companhias de seguros para animais de estimação, empresas veterinárias e outras fontes.

Mas Audrey Ruple, epidemiologista veterinária, que não esteve envolvida no novo estudo, disse que o uso de tantas fontes de dados diferentes pelos pesquisadores foi um dos pontos fortes do estudo. “Acho que esta é uma abordagem fantástica”, disse ela.

A maioria dos cachorros estudados eram de raça pura. Os pesquisadores categorizaram o tamanho geral do corpo como pequeno, médio ou grande e o formato da cabeça como face plana, proporção média ou face longa.

Em todos os cães, a expectativa de vida média foi de 12,5 anos, descobriram os pesquisadores, mas a expectativa de vida média variou entre as raças. Lancashire heeler, uma raça de pequenos cães pastores, vivem em média 15,4 anos, enquanto os cães pastores caucasianos, muito maiores, tinham uma vida média de apenas 5,4 anos.

Como grupo, as raças pequenas viveram em média 12,7 anos, em comparação com 11,9 anos para as raças grandes. Isto foi consistente com pesquisas anteriores em cães e outros mamíferos, que geralmente descobriram que, dentro de uma determinada espécie, os indivíduos menores tendem a sobreviver aos maiores.

As raças de face plana, também chamadas de braquicefálicas, viveram em média 11,2 anos, enquanto as raças de face média e longa tiveram expectativa de vida média de 12,8 e 12,1 anos, respectivamente.

Algumas raças de cara chata, como o buldogue francês, tornaram-se extremamente populares. Mas os especialistas alertaram que os seus focinhos extremamente curtos podem causar problemas respiratórios, insolação e outros problemas de saúde.

Os pesquisadores também descobriram que os cães de raça pura, como grupo, tinham uma expectativa de vida média de 12,7 anos, em comparação com 12,0 anos para os cães mestiços. Essa vantagem de sobrevivência para cães de raça pura contradiz algumas pesquisas anteriores e pode resultar do fato de que todos os cães mestiços – independentemente do tamanho ou da mistura de raças – foram combinados em uma única categoria, disseram os cientistas.

Confira a lista completa de raças e os anos de vida útil em média:

Lancashire heeler, 15.4

Spaniel tibetano, 15.2

Bichon Bolonhês, 14,9

Shiba Inu, 14.6

Papillon, 14,5

Bichon Havanês, 14,5

Lakeland Terrier, 14.2

Coton de Tulear, 14.2

Border Terrier, 14.2

Schipperke, 14.2

Grande Munsterlander, 14.1

Lhasa Apso, 14

Vallhund sueco, 14

Spitz Alemão, 14

Norwich Terrier, 14

Boiadeiro-australiano, 14

Poodle, 14

Cairn Terrier, 14

Galguinho italiano, 14

Dachshund miniatura, 14

Springer Spaniel Galês, 14

Pequeno cão leão (Lowchen), 13,9

Bearded collie, 13,9

Pastor Belga Tervuren, 13,8

Parson Russell Terrier, 13,8

Cão Finlandês da Lapónia, 13,8

Braco Italiano, 13,8

Welsh Terrier, 13,8

Terrier tibetano, 13,8

Pastor australiano, 13.7

Pinscher miniatura, 13.7

Wheaten Terrier, 13.7

Bedlington Terrier, 13.7

Cão d'Água Espanhol, 13.7

Pequeno Basset Griffon da Vendeia, 13.7

Fox terrier de pelo duro, 13,5

Springer Spaniel Inglês, 13,5

Terrier Irlandês, 13,5

Norfolk Terrier, 13,5

Sussex Spaniel, 13,5

Braco húngaro de pelo curto, 13,5

Cão de crista chinês, 13.4

Whippet, 13.4

Pastor de Shetland, 13.4

West Highland White Terrier, 13.4

Braco Alemão de Pelo Curto, 13.4

Griffon de Bruxelas, 13.3

Schnauzer Miniatura, 13.3

Cocker Spaniel Americano, 13.3

Collie, 13.3

Jack Russell terrier, 13.3

Silky Terrier, 13.3

Puli, 13.3

Yorkshire Terrier, 13.3

Cocker Spaniel Inglês, 13.3

Mastim Tibetano, 13.3

Saluki, 13.3

Pequinês, 13.3

Dálmata, 13.2

Dachshund, 13.2

Retriever da Nova Escócia, 13.2

Pastor Polonês da Planície, 13.2

Welsh corgi pembroke, 13.2

Golden retriever, 13.2

Welsh Corgi Cardigan, 13.1

Setter Inglês, 13.1

Border collie, 13.1

Spaniel de campo, 13.1

Sealyham Terrier, 13.1

labrador retriever, 13.1

Samoieda, 13.1

Maltês, 13.1

Manchester Terrier, 13

Foxhound, 13

Schnauzer Standard, 13

Spitz japonês, 13

Cão de Água Português, 13

Elkhound Norueguês, 13

Fox Terrier, 12,9

Lebrel irlandês, 12,9

Weimaraner, 12,8

Dandie Dinmont Terrier, 12,8

Shih Tzu, 12,8

Scottish Terrier, 12,7

Briard, 12.6

Beagle, 12,5

Basset Hound, 12,5

American Staffordshire Terrier, 12,5

Bichon Frisé, 12,5

Spaniel Japonês (Chin), 12,5

Kerry blue terrier, 12.4

Setter Gordon, 12.4

Skye Terrier, 12.4

Keeshond, 12.3

Clumber Spaniel, 12.3

Bull Terrier Miniatura, 12.2

Pomerânia, 12.2

Retriever de pelo Encaracolado, 12.2

Old english sheepdog, 12.1

Chow Chow, 12.1

Basenji, 12.1

Schnauzer Gigante, 12.1

Glen Of Imaal Terrier, 12.1

Híbrido, 12

Airedale Terrier, 12

Bull Terrier, 12

Cão de Canaã, 12

Staffordshire Bull Terrier, 12

Pastor belga Malinois, 12

Borzoi, 12

Kelpie Australiano, 12

Leão da Rodésia (Rhodesian Ridgeback), 12

Spinone Italiano, 11.9

Husky siberiano, 11.9

Chihuahua, 11.8

Cavalier King Charles Spaniel, 11.8

Boston Terrier, 11.8

Pug, 11.6

Chesapeake Bay Retriever, 11.6

Greyhound ou Galgo Inglês, 11,5

Akita Inu, 11.4

Pastor alemão, 11.3

Boxer, 11.3

Cão esquimó americano, 11.3

Malamute do Alasca, 11.3

Boiadeiro de Flandres, 11.3

Dobermann Pinscher, 11.2

Galgo afegão, 11.1

Basset fulvo da Bretanha, 11.1

Dogue de Bordéus, 11.1

Terra Nova, 11

Cão de Montanha dos Pirenéus, 10.9

Terrier preto da Rússia, 10.9

Spaniel D'água Irlandês, 10.8

Shar Pei Chinês, 10.6

Rottweiler, 10.6

Dogue Alemão, 10.6

Deerhound escocês, 10,5

Bullmastiff, 10.2

Pastor de Anatólia, 10.1

Bernese Mountain Dog, 10.1

Leonberger, 10

Pharaoh Hound (Cão do faraó), 10

Lébrel irlandês, 9,9

Buldogue, 9,8

Bulldog francês, 9,8

Affenpinscher, 9.3

Cão de caça, 9.3

Mastim Napolitano, 9.3

São Bernardo, 9.3

Mastim, 9

Cane Corso, 8.1

Dogue canário, 7.7

Pastor do Cáucaso, 5.4

