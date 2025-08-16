A- A+

saúde Qual toque afetuoso não sexual pode impulsionar seu relacionamento? A ciência tem a resposta Pesquisa feita pelo Instituto Kinsey com 1.156 mulheres mostra que ato simples de amor pode ajudar a aumentar a autoconfiança em mulheres

Nem tudo é sexo. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Kinsey, em Indiana, EUA, com 1.156 mulheres com idades entre 18 e 72 anos, um outro ato de amor bem mais simples pode ajudar a aumentar a autoconfiança em mulheres e auxiliar a ter um relacionamento mais duradouro.

Abraços espontâneos, ficar de conchinha e dar as mãos são os três componentes principais que ajudam a melhorar a felicidade com o parceiro. “Toques afetuosos, como abraços e mãos dadas, são componentes essenciais de muitos relacionamentos íntimos", escreveram os autores no Journal of Sex Research.

“Nossos resultados mostraram que mulheres que receberam toques afetuosos com mais frequência em seus relacionamentos românticos relataram maior satisfação corporal, bem como maior satisfação sexual e no relacionamento. Isso enfatiza como as mensagens de um parceiro romântico — tanto verbais quanto não verbais — podem impactar a imagem corporal", disseram.

Os pesquisadores sugerem que simplesmente tocar seu parceiro com mais frequência sinaliza atração e faz com que ele se sinta melhor consigo mesmo. Isso pode levá-los a se esforçar mais no relacionamento, se sentirem mais felizes com ele e aumentarem o bem-estar mental.

