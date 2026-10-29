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Queimadas Qualidade de ar em Manaus deixa de ser pior do Brasil, mas continua em nível preocupante Depois de duas semanas de suspensão, aulas foram retomadas na rede municipal de ensino

Após semanas com a pior qualidade de ar no Brasil, Manaus vive uma melhora na situação, devido a ocorrência de chuvas e o trabalho de combate aos incêndios. Isso não significa, no entanto, que o problema derivado da fumaça de queimadas esteja resolvido.

No início do mês, a concentração de partículas finas (PM2.5) chegou a 344,5 microgramas por metro cúbico (µg/m³) no seu pico. Nesta quinta (29), as estações marcaram valor de 60. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o limite recomendável de PM2.5 é uma concentração de 15 (µg/m³), na média de 24 horas.

No pior momento das fumaças, as aulas na rede municipal de ensino e nas universidades foram suspensas. A prefeitura de Manaus chegou a recomendar que a população evitasse sair de casa. Nesta terça, as aulas escolares foram retomadas, depois de duas semanas, e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) voltou a abrir as portas após uma semana de suspensão das atividades.

O epidemiologista Jesem Orellana, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), explicou que a melhora é evidente. Fruto, diz, principalmente da força tarefa montada pelo governo federal, que contou com 16 aeronaves e efetuou pelo menos 10 detenções de suspeitos de executarem incêndios criminosos. Além disso, algumas chuvas pontuais contribuíram para diminuir a seca.

Por outro lado, ele alerta que a situação não está resolvida e que é preciso seguir com medidas preventivas contra os efeitos negativos da fumaça tóxica, que afetam principalmente crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades respiratórias e cardiovasculares.

— Quem puder, use respiradores N95 ou PFF2, umidificadores de ar em cômodos com a menor exposição possível e ar-condicionado (bacias com água dentro do cômodo ajudam) — recomenda Orellana, que critica a retomada da "normalidade". — Já normalizaram, o que é um grande erro, pois os efeitos negativos da exposição à fumaça tóxica são também de médio e longo prazo.

Pior ar do Brasil

Nas duas primeiras semanas de outubro, Manaus registrou a pior qualidade do ar entre as cidades brasileiras monitoradas pela plataforma internacional IQAir e no o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), ligado à Universidade do Estado do Amazonas. No dia 9, a concentração de partículas finas PM2.5 chegou a 344,5 microgramas por metro cúbico (µg/m³), de acordo com o Selva.

Nesta quinta (29), o Selva registrou picos entre 45 e 60, o que indica uma qualidade. Segundo os parâmetros do sistema, esses valores são de qualidade de ar entre "moderado" e "ruim".

A Organização Mundial de Saúde (OMS) adota como limite recomendável de PM2.5 uma concentração de 15 (µg/m³), na média de 24 horas.

Assim, outras cidades do Amazonas estão com qualidade pior que Manaus nesta quinta (29), como Nhamundá (115.6 µg/m³) e Itapiranga (110.5 µg/m³). Na semana passada e no início da semana o norte do Pará, principalmente na região de Santarém, também sofreu com a fumaça de queimadas.

Desde setembro, os focos de incêndio no Amazonas vêm crescendo em intensidade e quantidade, o que, segundo especialistas, já pode ter influência dos efeitos do El Niño na região. O fenômeno climático causa secas no Norte do Brasil.

O normal era o período de queimadas começar em agosto, mas o próprio Ministério do Meio Ambiente entende que o El Niño atrasou esse início, o que deve indicar seu prolongamento até o início do ano que vem. Em outubro, já foram registrados 29.758 focos no Brasil: 38,7% no Pará (11.531 focos) e 7,5% no Amazonas (2.228), respectivamente o primeiro e o quarto estados mais afetados.

Em relação à área queimada, a situação no Amazonas está muito acima da média histórica desde setembro, quando 272.916 hectares foram queimados no estado 30 % maior que a média histórica de 209.651

Em outubro, a proporção é ainda aior: já há 247.660 hectares de área queimada, contra média histórica de 63.239 hectares. Número 291% maior.

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