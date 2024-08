A- A+

poluição do ar Qualidade do ar pode impactar a saúde de pessoas vulneráveis Ambientes fechados podem ser tão poluídos quanto os ambientes externos, e fatores podem causar uma série de problemas de saúde

Um estudo publicado pela revista Referências em Saúde, da Faculdade Estácio de Sá do estado de Goiás, que compilou artigos científicos sobre a qualidade do ar em ambientes fechados e suas implicações à saúde humana, constatou que esses locais podem ser tão poluídos quanto os ambientes externos, atingindo, principalmente, grupos com baixa renda, sem estudos e imigrantes

O levantamento mostra ainda que as causas dessa poluição estão relacionadas a fatores como pouca ventilação, fumaça de tabaco, tipos de fogões usados para cozinhar, aquecedores, aglomeração, combustíveis de biomassa e combustíveis fósseis, que contribuem para a liberação de poluentes e/ou contaminantes.

De acordo com Vinícius Finavaro, farmacêutico e sócio-proprietário da SP Serviços, empresa que realiza limpeza de estofados e dedetização, esses fatores, em elevadas concentrações ou repetidas exposições, podem causar uma série de problemas de saúde, afetando desde as vias respiratórias até o sistema imunológico.

"A exposição a poluentes do ar interior pode desencadear ou agravar doenças como asma, rinite alérgica, bronquite e pneumonia, além de causar sintomas como coceira, vermelhidão e lacrimejamento", afirma.

A fim de promover a conscientização em todas as camadas da sociedade sobre a importância de um ambiente com ar livre de poluição, organizações não governamentais e representantes da sociedade em diversas áreas do conhecimento e campos profissionais criaram o Plano Nacional da Qualidade do Ar Interno (PNQAI).

O objetivo é promover a saúde e o bem-estar da população aos diversos ambientes fechados, sejam estes com fins de trabalho, estudo, hospitalar, compras, lazer ou mesmo moradia

Finavaro avalia que tanto os estudos quanto o PNQAI são relevantes, pois informam a população e os profissionais da saúde sobre a importância da qualidade do ar.

"A criação de políticas públicas para melhorar a qualidade do ar em ambientes fechados ajuda a prevenir doenças respiratórias e outras complicações de saúde, além de mobilizar a sociedade para agir em prol de um ar mais limpo e saudável. Ou seja, são passos importantes para garantir um futuro mais saudável para todos".

