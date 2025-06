A- A+

SAÚDE Quando a velhice realmente começa, de acordo com a ciência? A descoberta foi baseada em uma análise de proteínas presentes no plasma sanguíneo de mais de 4.200 pessoas entre 18 e 95 anos

Um estudo liderado por pesquisadores da Universidade Stanford e publicado na revista Nature Medicine concluiu que, de uma perspectiva biológica, o envelhecimento começa aos 78 anos. A descoberta foi baseada em uma análise de proteínas presentes no plasma sanguíneo de mais de 4.200 pessoas entre 18 e 95 anos.

A equipe científica examinou mais de 3.000 proteínas por indivíduo e descobriu que 1.379 delas apresentavam variações significativas relacionadas à idade. Essas flutuações permitiram dividir a vida adulta em três fases: meia-idade (34 a 60 anos), idade adulta tardia (60 a 78 anos) e velhice (78 anos ou mais).

Alterações biológicas detectáveis a partir dos 34 anos

O estudo identificou que os primeiros sinais de deterioração física podem surgir já aos 34 anos, marcando o início de um processo gradual de envelhecimento. A classificação não se baseia em critérios sociais ou culturais, mas sim em indicadores moleculares relacionados ao funcionamento do corpo humano.





A análise de plasma revelou que a produção de certas proteínas muda ao longo do tempo e reflete com precisão o estado biológico do organismo.

Esses dados permitiram estabelecer uma cronologia objetiva do envelhecimento, além das percepções subjetivas da idade.

O estudo também aponta que fatores como o estresse podem acelerar esse processo, embora não modifique a classificação geral de estágios estabelecida com base no comportamento molecular observado.

