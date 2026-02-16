A- A+

Calendário Quando começa e quando termina a Quaresma de 2026? Veja as datas Ela começa na Quarta-Feira de Cinzas, que neste ano cai no dia 18 de fevereiro

O fim do Carnaval também significa o início da Quaresma, período de 40 dias em preparação para a Páscoa, segundo a tradição católica. Ela começa na Quarta-Feira de Cinzas, que neste ano cai no dia 18 de fevereiro.

A Quaresma termina na Quinta-Feira Santa, imediatamente antes da missa da Santa Ceia, também conhecida como Missa de Lava-Pés, realizada à tarde ou à noite. Neste ano, portanto, o período se encerra na tarde de 2 de abril.

Os feriados da Quaresma

A Quaresma se inicia oficialmente na Quarta-Feira de Cinzas. Mas, apesar de muita gente considerar esse dia um feriado, em boa parte do País, é um ponto facultativo até as 14h.

A Quinta-Feira Santa também não é feriado nacional, embora muitos folguem. O próximo dia de folga no calendário oficial do País é a Sexta-Feira da Paixão (ou Sexta-Feira Santa), já na reta final da Quaresma, durante a Semana Santa. Em 2026, cai no dia 3 de abril, antes do Domingo de Páscoa (5 de abril).



