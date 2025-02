Quando é o carnaval em 2025 e por que a data muda a cada ano?

A- A+

O carnaval é um dos períodos mais aguardados do ano e sempre preenchido por shows, desfiles e blocos em todas as regiões do País. Mas, quando exatamente ele vai acontecer em 2025?

A terça-feira de carnaval deste ano está agendada para o dia 4 de março, ou seja, as festas começam no sábado, dia 1º, e se estendem até a Quarta-feira de Cinzas, no dia 5.

As datas da folia alteram ano a ano porque o carnaval está condicionado à data da Páscoa, que é definida pelo calendário lunar, e que vai acontecer no dia 20 de abril este ano, no primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio.

O equinócio é o momento do ano em que os hemisférios sul e norte recebem a mesma quantidade de luz solar, conseguindo que a noite e o dia tenham a mesma duração de 12 horas. É neste dia também que acontecem as mudanças das estações de verão para outono, no hemisfério sul, e de inverno para primavera, no hemisfério norte.

Como o equinócio acontece no dia 20 de março, o primeiro domingo depois da lua cheia após esta data, segundo o calendário lunar, cairá no dia 20 de abril, data da Páscoa - com a Sexta-feira da Paixão no dia 18 de abril.

A partir do Domingo de Ramos (dia 13 de abril em 2025), celebrado na Igreja Católica uma semana antes da Páscoa, são contados 40 dias de forma retroativa para chegar à terça-feira de Carnaval, 4 de março - ou, 47 dias a partir da data da Páscoa

Por conta dessas mudanças do calendário lunar, os carnavais acontecem em momentos diferentes a cada ano. Em 2024, por exemplo, a terça-feira de carnaval aconteceu no dia 13 de fevereiro, 47 dias antes do domingo de Páscoa, celebrado no dia 31 de março.

