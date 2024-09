Quando o casal deve recorrer a uma terapia sexual?

A- A+

No verão de 2017, seis anos após o casamento, Kayti Christian marcou a primeira consulta de terapia sexual. Ela e o marido cresceram em famílias evangélicas, baseadas na crença de que qualquer desejo sexual fora do casamento era pecaminoso. Quando se casaram, esperavam que o sexo fosse intuitivo — até mesmo transcendente. Em vez disso, Kayti disse que ela e seu marido se sentiram entorpecidos e envergonhados.

Eles oraram, pediram orientação ao pastor, mas nada ajudou. Agora com 32 anos, começou a procurar por terapeutas sexuais. Eles foram a cinco sessões. O terapeuta recomendou exercícios simples, como olhar um para o outro, manter contato visual e expressar os desejos sexuais em voz alta.

— Pode parecer bobo, mas falar sobre sexo sem fazer sexo foi algo revolucionário para a gente — disse Kayti, que está trabalhando em um livro de memórias sobre a cultura da pureza evangélica.





O sexo é complicado para quase todo mundo — influenciado por uma rede em constante mudança de fatores psicológicos, físicos, culturais e sociais. Muitos indivíduos e casais podem se beneficiar da terapia para entender melhor sua sexualidade. Os terapeutas sexuais dizem que seu campo tem sido mal compreendido — visto como um último recurso em relacionamentos condenados, ou uma prática com exercícios embaraçosos. Para pessoas como Kayti e o marido, pode levar anos de sofrimento até recorrerem a um terapeuta sexual.

Há evidências emergentes de que podemos estar no meio de uma fase coletiva difícil, sexualmente falando. Nos últimos dois anos, estudos sugerem que as pessoas estavam fazendo menos sexo e um pior sexo, principalmente nos primeiros dias da pandemia. Uma pesquisa do Kinsey Institute de 2020 descobriu que 24% das pessoas casadas nos Estados Unidos estavam fazendo sexo com menos frequência do que antes da pandemia e 17% das mulheres relataram uma diminuição na satisfação sexual.

No entanto, abordar os problemas sexuais é um desafio. A medicina tem demorado a adotar o sexo como uma parte importante da saúde pessoal. Muitos médicos não recebem treinamento formal em saúde sexual na faculdade, apesar das relações entre sexo e bem-estar.

Os terapeutas deixam claro que muitos problemas podem atrapalhar o bom sexo: traumas passados, vergonha, imagem corporal, preocupações com identidade de gênero, bem como problemas de relacionamento mais amplos que podem prejudicar a capacidade de alguém se conectar sexualmente.

— Sempre lembro às pessoas que os terapeutas sexuais já ouviram de tudo — disse a psiquiatra e terapeuta sexual de Nova York, Elisabeth Gordon.

O que é terapia sexual e para quem é indicada?

— É realmente importante entender o que é terapia sexual e o que não é. A terapia sexual não exige que você faça sexo na frente do seu terapeuta. Terapia sexual é terapia de conversação — disse Gordon.

Terapeutas sexuais trabalham com adultos de qualquer orientação sexual e atendem pessoas em relacionamentos (com ou sem parceiro ou parceiros), bem como pessoas solteiras. Segundo Ian Kerner, um terapeuta sexual de Nova York, na maioria das vezes, as pessoas procuram a terapia sexual, porque têm um problema específico que desejam resolver. Ele trata regularmente pacientes com desejo sexual baixo ou incompatível, imprevisibilidade erétil e ejaculação precoce, ansiedade sexual, problemas com orgasmo e pessoas que procuram sair de uma rotina sexual.

Nos últimos anos, Kerner também viu um aumento nos pacientes que não têm um problema, mas estão a procura de uma maior sensação de aventura sexual em suas vidas, ou estão procurando orientação enquanto exploram a possibilidade de um relacionamento aberto; outros estão em novos relacionamentos e simplesmente querem estabelecer uma vida sexual feliz e satisfatória desde o início.

A terapeuta de casamento e família e apresentadora do podcast The Wright Conversations, Rachel Wright, , tem uma regra prática: se há algo em sua vida sexual que você gostaria de mudar, um terapeuta provavelmente pode ajudar.

Tenha em mente, no entanto, que os terapeutas não podem tratar condições de saúde subjacentes que possam contribuir para preocupações sexuais, como disfunção erétil causada por doenças cardíacas ou diabetes.

— O sexo é complexo. Às vezes pode haver um elemento fisiológico, como se alguém estivesse lidando com baixo desejo devido aos efeitos colaterais sexuais de um medicamento — disse Kerner.

O que envolve a terapia sexual?

Os terapeutas geralmente começam perguntando aos pacientes sobre seus antecedentes e experiências sexuais passadas, bem como seus objetivos. Kerner disse que eles também devem oferecer um cronograma aproximado de seu plano de tratamento em uma primeira sessão.

— Você não precisa começar a terapia e se encontrar toda semana pelo resto da vida. Você pode ir a um terapeuta sexual, fazer uma consulta, eles recomendam um livro, você lê e fica bem. Ou eles recomendam um livro, você lê e diz: 'Ótimo, agora eu tenho cinco perguntas' — conta Wright.

As tarefas de casa entre as sessões são comuns. Elas podem incluir atividades como massagear seu parceiro enquanto se concentra em sensações como temperatura, textura e pressão. Eventualmente, os pacientes podem trabalhar até o toque genital ou experimentar diferentes técnicas e fantasias — todas feitas no próprio ritmo do paciente, disse Gordon.

Para Christian e o marido, a lição de casa de terapia sexual era, como ela disse, muito “P.G.” Seu terapeuta recomendou que lessem livros sobre a conexão entre desejo e intimidade. Eles davam as mãos ou massageavam um ao outro, descrevendo o básico de como se sentiam.

— Às vezes parecia muito tedioso e desconfortável. Sentar em um quarto tocando as mãos um do outro por 20 minutos com uma música suave tocando, nós estávamos tipo, isso já acabou? O que estamos fazendo? Mas acho que percebemos que não haveria uma solução rápida. Aprendemos que tínhamos que ser pacientes — concluiu.

A terapia sexual deve oferecer validação

Embora os terapeutas sexuais lidem com muitas questões, eles dizem que muito de seu trabalho se resume a oferecer validação. Alguns, como Wright, são muito abertos sobre suas próprias identidades sexuais, o que pode ser tranquilizador para pacientes que se sentiram incompreendidos no passado.

— Muitas pessoas com quem trabalho me encontram na segunda ou terceira tentativa de terapia. Eles talvez tenham começado com alguém que realmente não tem conforto ou conhecimento para falar sobre as sexualidades específicas com as quais eu lido, e eles se sentiram julgados — disse a terapeuta sexual da Carolina do Norte, Elizabeth Harles, que frequentemente trabalha com clientes LGBTQ, muitos dos quais procuram explorar tópicos como torção e não monogamia. Ela se identifica como queer e poliamorosa.

— É difícil desabafar para um estranho. Mas falar sobre sexo? Uau. É incrivelmente difícil começar isso com um estranho. Se você tiver uma experiência negativa, isso é muito difícil — disse Harles.

Uma pesquisa de 2012 com ginecologistas descobriu que apenas 28% perguntam rotineiramente sobre atividade sexual, enquanto apenas 13% perguntam sobre prazer durante a atividade sexual.

— Eu não posso dizer quantos pacientes eu tive que vieram até mim e me disseram que seu provedor ou médico lhes disse: ‘Ah, apenas relaxe. Tome um copo de vinho. Tome um banho quente. Vai ficar tudo bem — disse Gordon.

Em um esforço para corrigir isso, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças emitiram orientações para os profissionais de saúde sobre o que chama de “5 Ps” de discutir a história sexual com os pacientes (seus parceiros, práticas sexuais, como eles se protegem de doenças sexualmente transmissíveis infecções, história pregressa de ISTs e suas intenções de gravidez).

Mas alguns médicos dizem que isso não é suficiente.

— Parece que estamos presos na década de 1980 — disse a diretora da divisão de saúde sexual em Obstetrícia, Ginecologia e Ciências Reprodutivas da Escola de Medicina Icahn no Monte Sinai, Susan Khalil. Ela gostaria de ver mais pesquisas sobre medicamentos que possam abordar o desejo e a função sexual, cirurgias para abordar fatores físicos que podem afetar a dor ou o prazer sexual e uma maior colaboração entre médicos, terapeutas sexuais e fisioterapeutas. Isso está acontecendo em bolsões de todo o país, mas não em todos os lugares, disse Khalil.

Para muitos, a terapia sexual pode ser a primeira parada na jornada para a cura, e não o último recurso.

Quando procuraram um terapeuta sexual, Christian e o marido não estavam nervosos ou envergonhados. Simplesmente ouvir que eles não estavam sozinhos ajudou. Christian disse que sua vida sexual não atende às expectativas irreais que ela tinha antes de se casar, mas a descreveu agora como vulnerável – e ótima.

— A validação foi enorme para nós. Ter um terapeuta sentado lá conosco e dizer: ‘Sua experiência é normal. Não há nada de errado com você. Você só precisa se comunicar mais sobre isso e praticar'. isso foi um alívio — conta.

