Quando o estresse se transforma em burnout? Identifique os sintomas e saiba quando parar

De acordo com a Mayo Clinic, o burnout é um tipo de estresse relacionado ao trabalho que inclui não apenas exaustão física, mas também emocional. "Burnout não é um diagnóstico médico.



Alguns especialistas acreditam que o burnout é causado por outros transtornos, como a depressão.



O burnout pode aumentar o risco de depressão. Mas depressão e burnout não são a mesma coisa e exigem tratamentos diferentes", explica a organização.





A Mayo Clinic estabelece algumas perguntas-chave que podem ajudar a identificar se uma pessoa sofre de esgotamento profissional:

Você questiona a importância do seu trabalho?

Você se arrasta para o trabalho e tem dificuldade para começar?

Você se sente isolado do seu trabalho e dos seus colegas de trabalho?

Você perdeu a paciência com seus colegas de trabalho ou clientes?

Você não tem energia para fazer seu trabalho direito?

Você tem dificuldade de concentração no trabalho?

Você sente pouca satisfação com o que faz?

Você está decepcionado com seu trabalho?

Você duvida de suas habilidades e capacidades?

Você recorre à comida, às drogas ou ao álcool para se sentir melhor ou para anestesiar seus sentimentos?

Seus hábitos de sono mudaram?

Você tem dores de cabeça, problemas estomacais ou intestinais ou outros problemas físicos sem causa aparente?

A Mayo Clinic recomenda que, se uma pessoa responder sim a uma ou mais perguntas deste questionário, ela pode estar sofrendo de esgotamento, então a melhor opção é conversar com um profissional de saúde ou especialista em saúde mental.

Quais são as principais causas?

A entidade destaca algumas situações ou gatilhos que podem levar ao burnout, como:

Falta de controle. Não ter a opção de opinar sobre cronogramas, carga de trabalho ou tarefas pode levar ao esgotamento.

Falta de clareza sobre o que se espera de você. Esse sentimento pode fazer a pessoa acreditar que não está fazendo um bom trabalho.

Conflitos com outras pessoas. Sentir que seu chefe ou colegas estão contra você pode causar estresse e sobrecarregá-lo.

Há muito ou pouco a fazer. Se o trabalho for chato ou deixar a pessoa tão ocupada que ela não consiga atender às demandas, isso pode levar à fadiga.

Falta de suporte.

Problemas com equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Sentir que o trabalho toma tanto do seu tempo e energia que não sobra tempo para passar com a família ou amigos pode levar ao esgotamento.

Estratégias para gerenciar o burnout

De acordo com a Clínica da Universidade de La Sabana, existem algumas estratégias eficazes para gerenciar o estresse e evitar que ele se transforme em esgotamento:

Respiração diafragmática. Esta técnica comprovadamente é eficaz para reduzir a ansiedade e melhorar a saúde mental. No trabalho, é recomendável incluir pausas regulares para praticá-lo, especialmente em momentos estressantes.

Atividade física. Um estilo de vida sedentário aumenta o risco de doenças crônicas e pode deteriorar a saúde mental, por isso incorporar atividade física no trabalho e fora dele é fundamental.

Pausas ativas. Fazer pausas ativas a cada 60-90 minutos para alongar os músculos e reduzir a tensão pode ajudar a reduzir o estresse e permitir que você entre em um estado de relaxamento.

Equilíbrio entre vida profissional e pessoal. É essencial estabelecer limites claros e respeitar os períodos de descanso.

