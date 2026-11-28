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Tecnologia Quando o ataque cibernético vai além do ambiente digital: como população é impactada? Episódios recentes de ataques hackers contra infraestruturas digitais importantes mostram como a rotina das pessoas pode ser afetada

No começo do mês passado, supermercados na França, Suécia, Irlanda, Países Baixos, Estônia e Finlândia reportaram que seus refrigeradores tiveram a temperatura alterada durante uma madrugada, acarretando a perda de alimentos e até incêndios. Um pouco mais tarde, a Agência Nacional de Segurança dos Sistemas de Informação da França (ANSSI) identificou que os criminosos se aproveitaram de falhas nos sistemas e do fato de as geladeiras e os freezers serem operados por um painel de controle conectado à internet.

No Brasil, o Porto de Santos, em São Paulo, reportou um ataque que comprometeu os sistemas online do maior estuário da América Latina, no último dia 6 deste mês. A coincidência? Todos os sistemas afetados são parte de infraestruturas digitais importantes para a sociedade e ligados à internet, assim como contas bancárias, transferências PIX, aplicativos de transporte, semáforos inteligentes ou até prontuários em hospitais.

Sempre ON

Houve um tempo em que era preciso “entrar” na internet. Era necessário sentar-se em frente a um móvel feito para o computador, remover a capa de proteção do aparelho, ligá-lo na tomada, conectar-se manualmente a uma rede e aproveitar uma navegação que muitas vezes se limitava ao acesso de um punhado de sites. Quase duas décadas mais tarde, essa separação está praticamente extinta.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2026, 90% dos brasileiros têm acesso à internet e nove em cada dez possuem um celular. O levantamento da PNAD Contínua ainda mostra que 74,2% utilizam a internet para acessar bancos ou instituições financeiras. Ao mesmo tempo, a Check Point Research aponta um aumento de 45% no número de ataques cibernéticos contra organizações brasileiras em relação ao ano passado.

Milton Lima, doutor em ciência da computação. Foto: CESAR/Divulgação

Dependência

“A digitalização conectou serviços essenciais de saúde, finanças, transporte e energia à internet. Essa integração aproximou o ambiente digital do mundo físico, fazendo com que o funcionamento das cidades dependa da estabilidade desses sistemas”, diz Milton Lima, um dos pesquisadores líderes do Centro de Competência Embrapii em Segurança Cibernética (Cissa), operado pelo Cesar School.

O alerta do doutor em ciência da computação ajuda a compreender os casos dos refrigeradores e do Porto de Santos. Quando sistemas conectados são derrubados, os efeitos ultrapassam o ambiente digital e atingem até quem não está conectado.

“Uma interrupção prolongada afeta a rotina da população ao impactar o fornecimento de água e energia, o transporte, os pagamentos digitais e o atendimento em hospitais. Esse cenário também gera insegurança nas pessoas, facilitando a circulação de desinformação e de golpes oportunistas”, explica o professor Milton.

Ele defende que a preparação do país para esse tipo de ameaça avança pela cooperação entre governo, empresas e academia. “Um exemplo é o Exercício Guardião Cibernético 2026, coordenado pelo Exército Brasileiro com hub no Cesar, no Recife, que reuniu em setembro diversos setores para simular crises e treinar respostas conjuntas”, relembra.

Oto Rubegio, vice-presidente da Emprel. Foto: Heudes Regis/Prefeitura do Recife.

Mentalidade

Com 1,5 milhão de usuários, o Conecta Recife reúne serviços públicos e informações de moradores da capital e da Região Metropolitana. Da solicitação de um poste à castração de um animal, a plataforma concentra atendimentos que antes exigiam deslocamentos. Segundo o vice-presidente da Emprel, Oto Rubegio, o recifense já espera resolver essas demandas sem sair de casa. “Já se criou esse ‘mindset’ [mentalidade]”, conta.

Em outubro deste ano, o site do Conecta Recife, que abarca tantos serviços públicos, saiu do ar por cinco dias. “A medida é preventiva e ocorre em razão da identificação de vulnerabilidades críticas que afetam sistemas utilizados por instituições públicas em diferentes países”, disse a prefeitura em nota divulgada na época.

Além do site, o Portal da Transparência, o Recife em Dia, o Portal de Compras, os sistemas de Licenciamento e Agenda, o SEI e o Diário Oficial do Município também foram suspensos. Questionado sobre a possibilidade de os serviços ficarem inacessíveis com a possibilidade de uma nova suspensão ou eventual ataque hacker, o vice-presidente explica que o sistema não é a única opção do cidadão.

"Não temos uma política de ter única e exclusivamente uma única forma de entrada de serviço. Por característica de qualidade, temos serviços digitais e presenciais. O usuário que não tiver familiaridade com o digital pode ir a um dos Espaços Conecta – localizados nos Compaz, onde atendentes humanos prestam auxílio ou fazem agendamentos. Há também serviços de saúde de 'porta aberta', que não exigem agendamento prévio”, detalha.

Cleber Zanchettin, professor do Cin-UFPE. Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco.

Ataque e defesa

O professor titular do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE) e coordenador do Lócus de Inovação em Inteligência Artificial (IA) e Cibersegurança em Pernambuco, Cleber Zanchettin, explica que as IAs “são uma ferramenta de apoio dos dois lados”, de quem defende e de quem ataca.

Um relatório publicado neste ano pela estadunidense CrowdStrike, uma das maiores e mais influentes empresas de cibersegurança do mundo, revela que as IAs são usadas para “automatizar, acelerar ou aprimorar várias fases de um ciberataque”. Segundo o levantamento, 89% dos ataques do último ano utilizaram IAs. O relatório anual ainda revela que as menções ao ChatGPT aumentaram em 550% nos fóruns criminais monitorados.

O maior uso das IAs nos ciberataques está na criação de robôs autônomos capazes de planejar, utilizar ferramentas de forma automática, interpretar resultados e tomar decisões.

“Ele [o robô] pode lhe monitorar, capturar todas as informações sobre você que estão disponíveis, o que você falou, o que outra pessoa falou sobre você ou o que alguém vazou de informação, construir uma estratégia que possa explorar alguma vulnerabilidade sua, fazendo isso continuamente”, exemplifica.

Sociedade

Para Cleber, a segurança digital deixou de ser uma preocupação restrita aos profissionais de tecnologia. Com governos, empresas e cidadãos cada vez mais conectados, a proteção dos sistemas passou a ser uma responsabilidade compartilhada. “O que a gente consegue fazer é uma gestão de risco e uma capacidade de recuperação do sistema. Então, como a transformação digital aumentou, ela virou um problema de toda a sociedade.”

Enquanto o mundo se digitaliza, o crime cibernético se profissionaliza, segundo o professor Cleber. “Antigamente você tinha ataques que eram muito genéricos. Hoje em dia, você recebe um ataque especificamente para você, pensado para suas vulnerabilidades, as informações que você disponibilizou na internet e que foram vazadas. Isso é um negócio difícil de se resolver se todo mundo não estiver atento”, finaliza.

Pedro Souza, advogado especialista em privacidade e proteção de dados. Foto: Cortesia/Pedro Souza.

Usuário

No último dia 6 de novembro, a Caixa Seguridade divulgou que um ataque hacker provocou o vazamento de dados de sete milhões e 600 mil clientes e ex-clientes da seguradora. Esse tipo de vazamento é cada vez mais comum e afeta um em cada três usuários, segundo pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br). O advogado especialista em privacidade e proteção de dados, Pedro Souza, esclarece que essas vítimas têm seus direitos.

“As empresas não podem se eximir de suas obrigações legais simplesmente alegando que o vazamento foi provocado por terceiros, como hackers”, começa. “É preciso demonstrar que foram adotadas medidas de segurança adequadas e eficazes para proteger os dados pessoais sob sua responsabilidade”, diz, evocando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Souza explica que o vazamento, por si só, não garante indenização. Segundo jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é necessário comprovar que houve prejuízo decorrente da exposição dos dados. Em caso de vazamento de dados, o usuário tem direito a ser informado sobre o ocorrido, saber quais informações foram expostas, os riscos envolvidos e as medidas adotadas pela empresa para conter o incidente.

Para buscar reparação, o consumidor deve reunir e-mails, mensagens, capturas de tela, comunicados e protocolos de atendimento. Em caso de fraude, também deve guardar extratos bancários e comprovantes de transações não autorizadas, além de registrar um boletim de ocorrência.

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