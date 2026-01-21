Quando os EUA vão bem, os outros países acompanham, diz Trump, em Davos

A- A+

O presidente norte-americano, Donald Trump, se vangloriou, em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21, de feitos realizados em sua administração. Ele afirmou ainda que o objetivo da imposição de tarifas contra outros países era para que eles pagassem prejuízos causado aos EUA.

"Com tarifas, reduzimos déficit comercial americano, que era um dos maiores do mundo, sem causar inflação", disse, ao mencionar que as tarifas ajudaram a reduzir o déficit mensal dos EUA em 77%.

Segundo ele, nações europeias, Japão e Coreia do Sul são parceiros norte-americanos.

Dentre outras ações de seu segundo mandato, que completou um ano na terça, Trump exaltou a demissão de funcionários do governo e cortes em gastos federais, abertura de fábricas de aço e os avanços no setor de energia.

De acordo com o republicano, a produção de gás natural liquefeito (GNL) "está nas máximas históricas", a produção de petróleo americano aumento 730 mil barris por dia, e o país "está com tudo" na energia nuclear. "Podemos ter energia nuclear a bons preços e de forma segura", disse. "Quando os EUA vão bem, os outros países acompanham", acrescentou.

