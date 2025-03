A- A+

SAÚDE Quando Ozempic e Wegovy serão distribuídos no SUS? Entenda Se o pedido de incorporação do Wegovy for aprovado pela Conitec, o medicamento poderá estar disponível na rede pública em dezembro

Ozempic e Wegovy são medicamentos à base de semaglutida para diabetes e obesidade, respectivamente. Estes tratamentos já estão disponíveis no país, mas apenas na rede privada. Sua disponibilização no Sistema Único de Saúde (SUS) ajudaria a ampliar o acesso. Mas quando isso irá acontecer?

Em entrevista ao GLOBO, Priscilla Mattar, vice-presidente médica da filial brasileira da Novo Nordisk afirmou que a empresa já está em tratativa com o governo brasileiro para a incorporação do Wegovy para o tratamento da obesidade na rede pública. O prazo para análise pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) é de 180 dias, contados a partir da data do protocolo de solicitação do pedido, que no caso da semaglutida, ocorreu no dia 16 de dezembro de 2024.





Se a Conitec emitir um parecer favorável à incorporação do tratamento, o Ministério da Saúde tem um prazo de 180 dias para disponibilizar a tecnologia incorporada, contados a partir da data de publicação da decisão no Diário Oficial da União (DOU), o que significa que o Wegovy pode estar disponível no SUS até o fim do ano.

Neste caso, os candidatos a receberem o medicamento são pessoas com obesidade grau II/III (IMC = 35 kg/m²), a partir de 45 anos de idade, sem diabetes, com doença cardiovascular estabelecida (infarto, AVC prévio, doença arterial periférica sintomática).

Atualmente, a avaliação pela Conitec está na fase de Chamada Pública. Nesta etapa, que se encerra no dia 19 de março, pacientes com a condição de saúde e que utilizam ou já tenham utilizado o medicamento podem se manifestar sobre sua experiência.

Se aprovado, este será o primeiro medicamento para obesidade disponíveis no SUS. Atualmente, apenas são oferecidos apenas os guias de orientação e a cirurgia bariátrica. Além do Wegovy, a incorporação da liraglutida para o tratamento de obesidade também está sendo avaliada pela Conitec. Neste caso, a indicação é para pacientes com obesidade, diabetes tipo 2 e doença cardiovascular estabelecida (como infarto ou AVC prévios). A avaliação também está em fase de Chamada Pública.

Em relação ao Ozempic, que é destinado ao tratamento de diabetes tipo 2, não há pedido de incorporação ao SUS até o momento.

