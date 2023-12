Quando segurar o espirro faz mal à saúde?

A- A+

Um homem de 30 anos, natural da Escócia, cujo nome não foi revelado, intrigou os médicos do hospital de Dundee, no Reino Unido, ao aparecer com uma abertura de 2mm em sua traqueia depois de reprimir um espirro.

Ele estava dirigindo no momento quando sentiu o espirro se formando e tapou o nariz e fechou a boca para manter a concentração na estrada, entretanto, ele sentiu uma dor insuportável e precisou ir ao hospital. Chegando lá, após realizar exames, os médicos perceberam que ele tinha um som estridente no pescoço e ele não conseguia controlar o movimento da sua garganta.

O homem, que tinha um histórico de alergias e irritação na garganta, não precisava de cirurgia. Mas ele foi mantido no hospital por dois dias para garantir que seus níveis de oxigênio e outros sinais vitais permanecessem estáveis.

Ele recebeu alta e recebeu analgésicos e medicamentos para febre do feno. Seus médicos também lhe disseram para não fazer nenhuma atividade física extenuante por duas semanas. Cinco semanas depois, uma tomografia computadorizada revelou que a lesão havia cicatrizado completamente.

Cientistas estimam que um espirro, quando bem dado, aqueles que a gente sente até o nariz desentupindo, pode chegar a 160 km/h. Ele tem como principal função eliminar possíveis partículas que irritam o sistema respiratório. Por isso dá aquela vontade de espirrar quando sentimos algum cheiro de perfume estranho ou mais forte, ou quando sentimos a poeira entrando no nosso nariz.

Se fecharmos a boca e o nariz na hora de espirrar, essa velocidade fica presa gerando uma pressão muito forte dentro do nosso organismo podendo causar diversos danos a diferentes partes do corpo. Os tímpanos podem sofrer lesões, pessoas com osteoporose podem fraturar costelas e, nos casos de pessoas com condições propícias, pode acontecer até mesmo um AVC

Especialistas dizem que para espirrar corretamente devemos manter a boca aberta e não tapar o fluxo de ar.

Quanto ao barulho, uns são mais altos do que outros, e isso não é um problema. O fato é que aquelas que tendem a ter um espirro mais alto são mais propensas a prenderem o espirro porque sofreram retaliações de pessoas próximas durante toda a sua vida

Os especialistas afirmam que, em casos de situação social, as pessoas podem colocar a dobra do braço na frente da boca, mas sem tapar. Isso pode ajudar a abafar o som.

