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SAÚDE Quando vai chegar o primeiro remédio genérico do Ozempic? Expiração da patente possibilita que novos laboratórios fabriquem o medicamento

Na última sexta-feira (20) chegou ao fim a patente da semaglutida, princípio ativo do Ozempic, Wegovy e Rybelsus. Na prática, isso significa que agora outras empresas farmacêuticas podem produzir e comercializar medicamentos à base de semaglutida no país, desde que haja aprovação da Anvisa.

A agência disse que oito processos já estão em análise para novos medicamentos com o mesmo princípio ativo do Ozempic. Dos produtos em análise, sete são de origem sintética e um de origem biológica. Destes, três estão em fase mais avançada de análise, aguardando resposta da empresa sobre alguma exigência da Anvisa. Além disso, outros nove produtos aguardam o início da análise pelas áreas técnicas.

De acordo com Reginaldo Arcuri, presidente do Grupo FarmaBrasil, que representa as principais indústrias farmacêuticas nacionais, em entrevista ao Globo, a expectativa é que ainda esse ano haja redução de preços de medicamentos à base de semaglutida.

Para que isso aconteça, é preciso existir concorrência, logo, espera-se que ainda este ano, mais provavelmente no segundo semestre, algum medicamento genérico do Ozempic chegue ao mercado.

O primeiro pedido de registro em avaliação entrou na Anvisa no final de 2023, mas a maior parte das solicitações chegou somente no ano passado. A agência explica que a análise dos processos atuais teve início no segundo semestre de 2025, após a publicação de um edital que priorizou a avaliação de produtos análogos do GLP-1, que é a classificação da semaglutida.

O prazo para a agência avaliar esses medicamentos especificamente pode ser mais longo do que de outros fármacos devido à especificidade da semaglutida. Os pedidos de registro em análise pela são de duas categorias: biossimilar, quando é obtido por via biológica, ou sintéticos, quando são obtidos por síntese química - estes últimos são chamados de análogos sintéticos de peptídeos biológicos.

No caso de medicamentos biológicos não existe a opção de registro como genéricos, por isso o produto deve se enquadrar em uma das duas categorias citadas acima. Esses produtos podem ser avaliados a partir de diversos ensaios de comparação com o produto biológico, mas não são genéricos nem similares – são análogos sintéticos de produtos biológicos.

Ozempic | Foto: Joel Saget/AFP

A Anvisa explica que a avaliação desse tipo de medicamento - análogos sintéticos de semaglutida - tem sido tratada como um desafio técnico para as agências reguladoras em todo o mundo. Até o momento, nenhuma das principais agências de medicamentos do mundo, como as do Japão, Europa e EUA, registrou análogos sintéticos da semaglutida.

"Um dos motivos é a necessidade de avaliar esses produtos utilizando-se parâmetros tanto de fármacos sintéticos como de biológicos. Isso ocorre porque tais produtos compartilham características típicas de medicamentos sintéticos (por exemplo, resíduos de solventes no processo, resíduos de catalisadores metálicos, impurezas com estrutura química semelhante) e também de produtos biológicos, como risco de imunogenicidade, formação de agregados, entre outros", diz a agência.

Entre os pontos que merecem atenção técnica, estão os ensaios de impurezas, a formação de agregados, a garantia de esterilidade e a imunogenicidade. A avaliação busca garantir, por exemplo, que o medicamento não provoque reações imunes indesejadas, como a criação de anticorpos antifármaco, que podem levar à ineficácia de qualquer semaglutida para o paciente, ou mesmo reações de imunidade mais graves.

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