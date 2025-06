Quando você deve escovar os dentes? Especialistas falam dos principais erros cometidos na escovação

A- A+

Alguns hábitos são repetidos no piloto automático. Escovar os dentes é um deles. É de conhecimento geral que você deve escovar os dentes pelo menos duas vezes por dia: uma vez pela manhã e outra à noite, antes de dormir. Entretanto, raramente paramos para pensar em quando pela manhã é melhor fazer isso, se antes ou depois de comer.

aEspecialmente pela manhã, essa pergunta é válida devido às implicações que o horário pode ter para o esmalte dos dentes, as bactérias que vivem em nossa boca — que se proliferam durante a noite — e a microbiota intestinal.

— Quando você acorda, sua boca tem uma concentração maior de bactérias porque há menos produção de saliva durante a noite — explica Nicolás Focaccia, dentista, mestre em implantodontia e especialista em reabilitação oral.





Nesse sentido, o especialista sugere que escovar os dentes ao acordar, antes do café da manhã, permite eliminar a placa bacteriana formada durante a noite, evitando que as bactérias se proliferem e desmineralizem o esmalte, e reduzindo a probabilidade de cárie ou doença periodontal. Ele ainda menciona que essa ação pode ter um impacto sobre o equilíbrio da microbiota intestinal.

— A escovação antes do café da manhã elimina grande parte dessas bactérias patogênicas e reduz o risco de que elas sejam ingeridas ao comer, o que, por sua vez, pode ter um impacto na microbiota digestiva — diz Focaccia.

A favor da escovação antes do café da manhã, o especialista argumenta que, embora a escovação remova a placa bacteriana, ela não esteriliza a boca:

— As bactérias comensais benéficas e a saliva são rapidamente reequilibradas. Além disso, a saliva permanece contra-patogênica durante todo o dia. — A escovação antes de comer não remove a proteção natural relevante e não prejudica o ecossistema microbiano oral a longo prazo — conclui.

Na mesma linha, em um artigo do The New York Times, Apoena de Aguiar Ribeiro, dentista pediátrica e microbiologista da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, identificou como uma das razões para escovar os dentes antes do café da manhã o fato de que isso ativa a produção de saliva, uma das principais defesas naturais dos dentes.

— A saliva ajuda a fortalecer os dentes ao depositar minerais que as bactérias podem ter ingerido durante a noite. Ela também contém bicarbonato, que ajuda a neutralizar a acidez da boca — diz Apoena.

No entanto, do ponto de vista da higiene mecânica, a dentista ressalta que a escovação após o café da manhã pode ser mais eficiente para a limpeza de resíduos de alimentos, pois estes também servem de alimento para a proliferação de bactérias bucais e, assim, causam cáries e doenças periodontais. Enquanto o outro enfatiza que, se você optar por esse horário pela manhã, é fundamental levar em conta o tipo de alimento ingerido para evitar danos ao esmalte dos dentes.

— Se escovarmos os dentes imediatamente após a ingestão de alimentos ácidos, pode haver o risco de desgaste do esmalte dentário, levando à erosão ou abrasão a longo prazo — adverte Focaccia.

Isso ocorre porque o baixo pH dos alimentos ácidos — como suco de laranja, frutas cítricas, café e alguns iogurtes e laticínios, entre outros exemplos — torna o esmalte temporariamente mais permeável e vulnerável à escovação. Embora as consequências de escovar uma vez não sejam significativas, se isso se tornar um hábito, escovar os dentes imediatamente após a ingestão de alimentos que acidificam o pH pode ser prejudicial ao esmalte dentário.

Nesses casos, Focaccia recomenda esperar pelo menos meia hora para que a saliva volte ao seu pH normal e recupere sua proteção natural. Se não for possível esperar, ele sugere enxaguar a boca com água sem pasta de dente.

No mesmo artigo, Carlos Gonzales-Cabezas, dentista, professor e reitor associado da Faculdade de Odontologia da Universidade de Michigan, sustentou que, embora seja verdade que as bactérias na boca ao acordar estejam no auge (e combinadas com um café da manhã rico em açúcares e carboidratos se multiplicam), a maioria das pessoas leva de 10 a 15 minutos para tomar o café da manhã, tempo suficiente para causar muitos danos.

