Quanto café é recomendado tomar por dia? Veja o que dizem as Inteligências Artificiais

O brasileiro consome em média de três a quatro xícaras de café por dia. Camila Payró, nutricionista especializada em hábitos e esportes, afirmou ao La Nación que a recomendação diária é de aproximadamente 1,5 a 2 xícaras de café por dia, o que equivaleria a 250 ml. Embora o limite seja de 4 xícaras ou 500 ml, desde que essa quantidade não seja ultrapassada, o café pode trazer muitos benefícios nutricionais.

Por exemplo, pode melhorar o desempenho físico e mental, reduzir a fadiga, melhorar o estado de alerta e a concentração, aumentar a energia e até atuar como protetor contra algumas doenças, como diabetes e certos tipos de câncer — embora, nesse último caso, ainda sejam necessários mais estudos e evidências científicas —, segundo explica Payró.

É importante lembrar que os efeitos do café mudam quando se adicionam outros elementos. Por exemplo, ao ser consumido com leite e açúcar, a bebida passa a fornecer mais calorias. No caso dos adoçantes, o impacto calórico não existe, mas estudos indicam que, a longo prazo, um consumo elevado de adoçantes artificiais pode gerar resistência à insulina, afirmou a nutricionista.

— O consumo recomendado de cafeína vai depender da sensibilidade individual, que é determinada por uma variação genética — explica a profissional.

Além disso, há casos específicos em que o consumo de café deve ser evitado, como em crianças e adolescentes, pois pode afetar o sistema nervoso; em gestantes, já que a cafeína pode atravessar a placenta e afetar o bebê; e em pessoas com problemas cardíacos, ansiedade ou insônia.

Em geral, o limite são quatro xícaras de café por dia ou 500 mililitros. Acima dessa quantidade, podem surgir efeitos adversos como hipersensibilidade nervosa, acidez estomacal, refluxo gastroesofágico, nervosismo, palpitações, ansiedade e insônia. O café também pode interferir na absorção de nutrientes como ferro e cálcio.

O que dizem as inteligências artificiais

O ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, da Google, afirmam que a quantidade diária recomendada de café para um consumo saudável geralmente varia entre três e quatro xícaras por dia, o que equivale a cerca de 300 a 400 miligramas de cafeína.

"Essa recomendação se baseia em estudos que indicam que essa quantidade pode trazer benefícios à saúde sem causar efeitos adversos significativos na maioria das pessoas", escreveram.

No entanto, ambas ressaltam que essa quantidade pode variar conforme a idade, o estado de saúde e a sensibilidade individual à cafeína. Por exemplo, gestantes devem limitar o consumo a no máximo 200 miligramas por dia, devido ao risco potencial ao desenvolvimento do feto. Pessoas com problemas cardíacos, ansiedade ou distúrbios do sono também podem ser mais sensíveis à cafeína e precisar de uma ingestão mais controlada.

Quando questionadas sobre os benefícios nutricionais do café, as IA responderam que ele é rico em antioxidantes como polifenóis e ácidos clorogênicos, que ajudam a reduzir a inflamação e proteger as células contra danos oxidativos. Além disso, sugeriram que o café pode melhorar a função cognitiva, a concentração e o humor, além de reduzir o risco de doenças como Parkinson, Alzheimer e diabetes tipo 2.

“É importante considerar que esses benefícios podem variar conforme a forma de consumo. O café puro oferece todos esses benefícios sem adicionar calorias nem gorduras, enquanto o consumo com leite pode fornecer proteínas e cálcio, mas também gordura, dependendo do tipo de leite usado. Já adoçar em excesso com açúcar pode anular os benefícios e contribuir para problemas metabólicos”, explicou o ChatGPT.

No entanto, segundo as duas tecnologias, o excesso de cafeína pode causar insônia, ansiedade, nervosismo, irritabilidade, tremores e palpitações, devido à superestimulação do sistema nervoso central. No sistema cardiovascular, pode haver elevação temporária da pressão arterial e da frequência cardíaca, além de aumento do risco de problemas cardíacos em pessoas predispostas. A cafeína também pode interferir na absorção de minerais essenciais como ferro e cálcio, especialmente se consumida em grandes quantidades junto às refeições. Por fim, seu efeito diurético pode levar à perda de líquidos e eletrólitos.

Café e chá ou chimarrão: dá para combinar?

O chimarrão é a bebida mais consumida pelos argentinos. E muitos o tomam ao longo do dia junto com o café. Mas será que essa combinação é saudável? Segundo a nutricionista Payró, é possível consumir as duas bebidas sem problema, desde que respeitadas as quantidades recomendadas — especialmente no caso do café, que possui mais respaldo científico.

— Vai depender da tolerância de cada pessoa — afirma.

Tanto o Gemini quanto o ChatGPT destacaram que ambas as bebidas contêm cafeína, por isso é fundamental controlar a ingestão diária para evitar excessos que possam causar efeitos negativos à saúde, como ansiedade, insônia, irritabilidade ou problemas gastrointestinais. “Recomenda-se distribuir o consumo das duas bebidas em momentos diferentes do dia, em vez de tomá-las juntas ou em intervalos curtos”, afirmou o Gemini.



“É importante ouvir os sinais do corpo e ajustar a quantidade conforme a tolerância individual”, complementou. Também é preciso considerar outras fontes de cafeína na dieta, como chás, refrigerantes ou chocolate. Nesse sentido, o ChatGPT reforçou a importância de manter uma boa hidratação com água.

