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BRASIL Quanto custa estudar nas escolas de São Paulo e do Rio de Janeiro com as melhores notas no Enem 2025 Veja as escolas de São Paulo e do Rio de Janeiro com as maiores notas do Enem 2025

Estudar nas escolas da cidade de São Paulo com as melhores notas no Enem 2025 custa, em média, entre R$ 3 mil e R$ 7 mil por mês. Entre as 15 instituições da capital paulista com melhor desempenho no exame, há uma presença mais frequente de mensalidades nas faixas mais altas, incluindo escolas que chegam ou ultrapassam R$ 7 mil mensais.

Considerando um reajuste médio de cerca de 8% aplicado às mensalidades, os valores atuais chegam a R$ 7.560 nas instituições mais caras do grupo.

As diferenças de preço aparecem entre as próprias escolas da capital paulista, com variações relevantes dentro do mesmo ranking. No topo da lista, por exemplo, o Colégio Etapa III (Vila Mariana), 2º colocado, e o Colégio Objetivo Integrado (Bela Vista), líder em desempenho, operam na faixa de R$ 3 mil a R$ 7 mil mensais, enquanto instituições como o Agostiniano Mendel (Vila Gomes Cardim), em 9º lugar, ficam entre R$ 1 mil e R$ 3 mil.

Considerando 12 mensalidades mais a matrícula — que em geral se aproxima de uma cobrança adicional equivalente a uma 13ª mensalidade — o gasto anual estimado por aluno varia de aproximadamente R$ 14 mil a cerca de R$ 43 mil na faixa mais baixa, de R$ 43 mil a R$ 71 mil na faixa intermediária e pode ultrapassar R$ 99 mil nas instituições mais caras.

O Guia de Escolas de O Globo reuniu mais de 160 escolas do Rio para que você escolha no seu entorno a que combine mais com o seu perfil. Ao todo, há colégios de 48 bairros de todas as áreas da cidade com informações de localização, preço, desempenho no último Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e detalhes sobre a rotina dos alunos e a infraestrutura das unidades educacionais.

Veja as escolas de São Paulo com as maiores notas do Enem 2025:

Colégio Objetivo Integrado - São Paulo - Unidade: Bela Vista - Nota: 763,97

Colégio Etapa III - São Paulo - Unidade: Vila Mariana - Nota: 762,31

Colégio Vértice II - São Paulo - Unidade: Campo Belo - Nota: 732,81

Colégio Mobile - São Paulo - Unidade: Vila Nova Conceição - Nota: 724,04

Colégio Vital Brazil - São Paulo - Unidade: Vila Butantã - Nota: 721,64

Colégio Etapa - São Paulo - Unidade: Vila Mariana - Nota: 713,09

Colégio Bandeirantes - São Paulo - Unidade: Vila Mariana - Nota: 709,86

Santa Cruz Colégio - São Paulo - Alto de Pinheiros - Nota: 696,55

Agostiniano Mendel Colégio - São Paulo - Vila Gomes Cardim - Nota: 695,75

Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo - São Paulo - Luz - Nota: 695,11

Albert Sabin Colégio - São Paulo - Parque dos Príncipes - Nota: 693,53

Colégio Etapa Vila Mascote - São Paulo - Vila Mascote - Nota: 691,86

Dante Alighieri Colégio - são paulo - Jardim paulista - Nota: 689,48

Augusto Laranja Colégio UNIDADE I - São Paulo - Indianópolis - Nota: 686,92

Colégio Poliedro de Educação - São Paulo - Campus Água Branca - Nota: 685,66}



Rio de Janeiro

Estudar nas escolas do Rio de Janeiro com as melhores notas no Enem 2025 custa, em média, entre R$ 3 mil e R$ 5 mil por mês. Entre as 15 instituições da capital fluminense com melhor desempenho no exame, as mensalidades variam de pouco mais de R$ 1 mil a até R$ 7 mil mensais.







Considerando um reajuste médio de cerca de 8% aplicado às mensalidades, os valores atuais podem chegar, aproximadamente, a R$ 1.080 a R$ 3.240 na faixa mais baixa, R$ 3.240 a R$ 5.400 na faixa intermediária e até R$ 7.560 na faixa mais alta.

Colégio São Bento, no Centro do Rio — Foto: Divulgação

As diferenças de preço aparecem de forma relevante dentro da própria cidade do Rio, já que o custo varia conforme a região — com colégios em áreas como Zona Sul, Barra da Tijuca e Centro, em geral, concentrando mensalidades mais altas, enquanto instituições da Zona Norte e Zona Oeste tendem a aparecer com valores mais acessíveis dentro do grupo de melhor desempenho.

O Guia de Escolas de O Globo reuniu mais de 160 escolas do Rio para que você escolha no seu entorno a que combine mais com o seu perfil. Ao todo, há colégios de 48 bairros de todas as áreas da cidade com informações de localização, preço, desempenho no último Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e detalhes sobre a rotina dos alunos e a infraestrutura das unidades educacionais.

Na prática, esse cenário impacta diretamente o orçamento das famílias ao longo do ano letivo. Considerando 12 mensalidades mais a matrícula — que costuma se aproximar de uma cobrança adicional equivalente a uma 13ª mensalidade — o gasto anual estimado por aluno varia de aproximadamente R$ 14 mil a cerca de R$ 43 mil na faixa mais baixa, de R$ 43 mil a R$ 71 mil na faixa intermediária e pode chegar a algo entre R$ 71 mil e R$ 99 mil nas instituições mais caras.



Confira abaixo as 15 escolas da cidade do Rio com melhores desempenhos no Enem 2025:

Colégio Alfa CEM Bilíngue - Rio de Janeiro - Unidade Barra da Tijuca - Nota: 759,31

Colégio e Curso Pensi - Rio de Janeiro - Unidade Maracanã - Nota: 740,73

Colégio de São Bento - Rio de Janeiro - Nota: 728,63

Escola Bretanha Jd Infância Tio Careca - Rio de Janeiro - Nota: 716,20

Colégio Santo Agostinho - Rio de Janeiro - Unidade Leblon - Nota: 715,94

Colégio Alfa CEM Bilíngue - Rio de Janeiro - Unidade Recreio - Nota: 715,38

Colégio Alfa CEM Bilíngue - Rio de Janeiro - Unidade Barra Olímpica - Nota: 713,86

Colégio Santo Agostinho - Rio de Janeiro - Unidade Barra da Tijuca - Nota: 713,09

PB Colégio e Curso - Rio de Janeiro - Tijuca - Nota: 710,4

Colégio-curso Tamandaré - Rio de Janeiro - Barra Olímpica - Nota: 707,92

Colégio Cruzeiro Jacarepaguá - Rio de Janeiro - Unidade Pechincha - Nota: 706,83

Colégio Cruzeiro Centro - Rio de Janeiro - Unidade Centro - Nota: 704,96

Associação Educacional Garriga de Menezes - Rio de Janeiro - Freguesia - Nota: 703,29

Colégio Santo Inácio - Rio de Janeiro - Botafogo - Nota: 702,52

Colégio Alfa Cem Bilíngue - Rio de Janeiro - Anil - Nota: 696,29

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